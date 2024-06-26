Ростех: НИИ «Вектор» модернизирует комплекс радиотехнической разведки «Пост-3М»

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Станции радиотехнической разведки «Пост-3М» будут модернизированы, работы в этом направлении ведет НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника». Об этом сообщает Ростех в своем ТГ-канале.

Специалисты НИИ «Вектор» начали работы по модернизации станций радиотехнической разведки «Пост-3М». Основная задача — это расширить функциональные возможности и повысить надежность изделия. Сроки проведения работ не сообщаются, так же как и сроки поступления обновленных станций в войска.

Станция «Пост-3М» предназначена для автоматического поиска, обнаружения, идентификации и пеленгования сигналов РЛС воздушного, наземного и морского базирования, а также сигналов бортовых ответчиков систем государственного опознавания. Преимуществом данной станции является ее полная автономность и мобильность. Комплекс размещается на шасси грузового автомобиля, а в расчет входят всего два специалиста.

Станция «Пост-3М» способна вести круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов в диапазоне частот до 40 ГГц, она способна практически «мгновенно» определять тип засеченной военной техники.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам «Пост-3М» не уступает мировым аналогам и успешно поставляется на экспорт.

— добавили в Ростехе.