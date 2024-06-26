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Военное обозрение

Замглавы МИД РФ назвал главное условие визита в нашу страну главы КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

Российскую Федерацию возможно посетит с официальным визитом глава КНДР Ким Чен Ын. Но для приезда северокорейского лидера должны быть соблюдены определенные условия. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

По словам замглавы дипломатического ведомства нашей страны, визит северокорейского лидера состоится после того, как будет наработана база для подписания определенных документов. При этом Ким Чен Ына уже пригласили посетить Российскую Федерацию. Теперь странам предстоит обговорить нюансы визита.

Думаю, что как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится

- рассказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ.

Ранее с официальным визитом Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Он встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и обсудил с ним вопросы стратегического взаимодействия двух государств. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Российской Федерации и КНДР.

Визит Путина в Северную Корею вызвал большую обеспокоенность со стороны «коллективного Запада». Как известно, Запад обвиняет КНДР в поставках вооружений и боеприпасов для российской армии, которые затем якобы используются при ведении боевых действий на Украине.

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Страны
КНДР
Россия
Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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