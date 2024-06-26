«Боеприпасы, необходимые Киеву»: США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, на этот раз на 150 млн. долларов. Официальное объявление Белый дом планирует сделать во вторник, 25 июня. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, в новый пакет военной помощи в основном войдут боеприпасы, «необходимые Украине». Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 105 и 155 мм. Кроме того, США отправят Украине противотанковое и стрелковое оружие, гранаты, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS. В то же время неизвестно, отправят ли американцы Киеву новую партию оперативно-тактических ракет ATACMS. Что точно известно, в данном пакете военной помощи не будет кассетных боеприпасов. Это подтвердил один из высокопоставленных чиновников, пожелавший остаться неизвестным.

Ожидается, что США отправят Украине еще $150 млн в виде крайне необходимых боеприпасов,

- пишет издание.

Поставка будет проведена из запасов армии США, поэтому все пройдет максимально быстро. Как подчеркивают в Вашингтоне, дополнительные боеприпасы должны помочь украинской армии отразить «интенсивные» российские атаки.

Последний пакет военной помощи для Киева на сумму 225 млн. долларов Вашингтон отправил в начале этого месяца. По-видимому, США торопятся, пытаясь компенсировать более частными поставками вооружений тот ущерб, который ВСУ получили в ходе полугодичного перерыва с получением военной помощи.