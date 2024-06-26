ЕС утвердил передачу Украине 1,4 млрд. евро доходов от активов России

ЦАМТО, 25 июня. Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 млрд. евро доходов от российских активов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Эти средства – 1,4 млрд. евро – будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", – заявил Ж.Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Таким образом, он подтвердил слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сказавшего ранее, что Европейский союз принял решение направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ в обход мнения Будапешта. Дипломат назвал подобный шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил ЕС".

Как уточнила позднее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, доходы от российских активов в 1,4 млрд. евро пойдут на артиллерию, ракеты и системы ПВО для Украины.