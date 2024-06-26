Войти
ЦАМТО

ЕС утвердил передачу Украине 1,4 млрд. евро доходов от активов России

297
0
0
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 25 июня. Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 млрд. евро доходов от российских активов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Эти средства – 1,4 млрд. евро – будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", – заявил Ж.Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Таким образом, он подтвердил слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сказавшего ранее, что Европейский союз принял решение направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ в обход мнения Будапешта. Дипломат назвал подобный шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил ЕС".

Как уточнила позднее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, доходы от российских активов в 1,4 млрд. евро пойдут на артиллерию, ракеты и системы ПВО для Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
26.05.2016
La Stampa: НАТО зря боится вторжения России, Путин уже в Европе, и без единого выстрела
24.04.2015
Сергей Кириенко: конкурировать с нами по-честному не очень получается
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
10.09.2008
К "Гидроавиасалону-2008" в Геленджике был проявлен большой интерес со стороны деловых кругов зарубежных стран - пресс-центр выставки
09.09.2008
"Гидроавиасалон-2008" в Геленджике стал площадкой для продвижения совместных авиационных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева