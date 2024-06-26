Двухкомпонентный клей для укладки искусственного газона

Чтобы искусственная трава выглядела красиво и прослужила долго, необходимо грамотно уложить зелёное полотно. Для этого следует использовать специальный полиуретановый клей для искусственного газона. Клей для резиновых покрытий имеет широкий спектр применения.

Спектр применения

создание газонов на теннисных кортах:

покрытие рабочих поверхностей футбольных полей;

при приклеивании разметки полей;

создание площадок других игровых видов спорта;

обустройство искусственной травой лоджий, бассейнов, балконов, открытых террас.

Основные положительные свойства

Весь ассортимент клеев для искусственной травы имеют следующие положительные характерные черты:

безопасность: полиуретановые составы не выделяют токсины после полного затвердения, швы соответствуют санитарно-гигиеническим стандартам;

высокие показатели по принятию нагрузок: эластичные швы после затвердения способны выдержать постоянные интенсивные напряжения, действующие на разрыв полотна;

нейтральная реакция на перепад температур и влажность: процентный состав полиуретана в клеях подобран таким образом, чтобы продукция могла использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых спортивных площадках;

полное отсутствие усадки;

стопроцентное исключение смещения полотна из-за уменьшения объёма состава клея после затвердения.

Процесс укладки полотна

Прежде чем приступить к укладке искусственного газона, необходимо тщательно подготовить основание, которое должно подходить под принятые стандарты и соответствовать требованиям, описанных в инструкции производителем рулонов.

Предварительно нужно все рулоны раскатать и расправить на несколько часов. С искусственного газона таким образом снизится внутренне напряжение, которое образовалось во время хранения в упаковке. Когда полотно полностью распрямится, рулоны укладывают друг к другу впритык. Потом каждый край рулона отгибают и посередине стыка прокладывают специальную ленту для швов. Затем шпателем или распылителем наносят состав клея. Клеевой расход полностью зависит от текстуры материала покрытия и подложки.

Укладка покрытия производится не позднее чем через сорок минут после нанесения клеевого слоя, иначе произойдёт частичное затвердение клея. Важно отметить, что при этом должно быть обеспечено полное примыкание полотна подложки и клеевого рифа. Если этого не удаётся достичь, нужно заново нанести клей, но уже более толстым слоем. Затем с помощью валика швы необходимо прикатать движением от центра к краям. После двух часов высыхания состава процесс прикатывания необходимо повторить в том же направлении. Для надёжности на швы кладут груз до полного затвердения клеевого состава.

Укладку можно производить при температуре подложки и основания от нуля до тридцати пяти градусов выше нуля по Цельсию, а клеевой состав должен иметь температуру около плюс двадцати градусов. Полая полимеризация состава происходит в течение недели. Этот показатель может меняться в зависимости от влажности и температуры. Не следует ходить по полотну в течение первых суток после укладки искусственного газона.

Виды составов

Обычно существует два типа клея для искусственной травы, в основе которых служат полиуретан или STP-полимер: