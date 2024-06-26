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Двухкомпонентный клей для укладки искусственного газона

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Чтобы искусственная трава выглядела красиво и прослужила долго, необходимо грамотно уложить зелёное полотно. Для этого следует использовать специальный полиуретановый клей для искусственного газона. Клей для резиновых покрытий имеет широкий спектр применения.

Спектр применения

  • создание газонов на теннисных кортах:
  • покрытие рабочих поверхностей футбольных полей;
  • при приклеивании разметки полей;
  • создание площадок других игровых видов спорта;
  • обустройство искусственной травой лоджий, бассейнов, балконов, открытых террас.

Основные положительные свойства

Весь ассортимент клеев для искусственной травы имеют следующие положительные характерные черты:

  • безопасность: полиуретановые составы не выделяют токсины после полного затвердения, швы соответствуют санитарно-гигиеническим стандартам;
  • высокие показатели по принятию нагрузок: эластичные швы после затвердения способны выдержать постоянные интенсивные напряжения, действующие на разрыв полотна;
  • нейтральная реакция на перепад температур и влажность: процентный состав полиуретана в клеях подобран таким образом, чтобы продукция могла использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых спортивных площадках;
  • полное отсутствие усадки;
  • стопроцентное исключение смещения полотна из-за уменьшения объёма состава клея после затвердения.

Процесс укладки полотна

Прежде чем приступить к укладке искусственного газона, необходимо тщательно подготовить основание, которое должно подходить под принятые стандарты и соответствовать требованиям, описанных в инструкции производителем рулонов.

Предварительно нужно все рулоны раскатать и расправить на несколько часов. С искусственного газона таким образом снизится внутренне напряжение, которое образовалось во время хранения в упаковке. Когда полотно полностью распрямится, рулоны укладывают друг к другу впритык. Потом каждый край рулона отгибают и посередине стыка прокладывают специальную ленту для швов. Затем шпателем или распылителем наносят состав клея. Клеевой расход полностью зависит от текстуры материала покрытия и подложки.

Укладка покрытия производится не позднее чем через сорок минут после нанесения клеевого слоя, иначе произойдёт частичное затвердение клея. Важно отметить, что при этом должно быть обеспечено полное примыкание полотна подложки и клеевого рифа. Если этого не удаётся достичь, нужно заново нанести клей, но уже более толстым слоем. Затем с помощью валика швы необходимо прикатать движением от центра к краям. После двух часов высыхания состава процесс прикатывания необходимо повторить в том же направлении. Для надёжности на швы кладут груз до полного затвердения клеевого состава.

Укладку можно производить при температуре подложки и основания от нуля до тридцати пяти градусов выше нуля по Цельсию, а клеевой состав должен иметь температуру около плюс двадцати градусов. Полая полимеризация состава происходит в течение недели. Этот показатель может меняться в зависимости от влажности и температуры. Не следует ходить по полотну в течение первых суток после укладки искусственного газона.

Виды составов

Обычно существует два типа клея для искусственной травы, в основе которых служат полиуретан или STP-полимер:

  • однокомпонентный клей на основе STP-полимера – это паста зелёного цвета, в основе которой состоит STP-полимер; выпускается уже готовым к применению без дополнительных приготовлений;
  • полиуретановый двухкомпонентный состав, на базе которого два компонента, они требуют предварительного приготовления. Два ингредиента состава необходимо смешать не позднее за час до нанесения на полотно. Приготовленная масса готова к применению не более девяноста минут при температурах не более двадцати трёх градусов выше нуля по Цельсию и с влажностью не более шестидесяти пяти процентов.
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