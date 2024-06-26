Airbus передала НАТО восьмой транспорт-заправщик A-330 MRTT

ЦАМТО, 25 июня. Командование объединенных Военно-воздушных сил (ОВВС) НАТО 20 июня объявило о прибытии на авиабазу в Эйндховене (Нидерланды) восьмого самолета A-330 MRTT (носит обозначение KC-30M).

На этой базе размещается многонациональное подразделение многоцелевых транспортов-заправщиков MRTT (MMU).

Новый самолет с бортовым номером Т-061 выполнил посаду в аэропорту Эйндховена 19 июня в 16:00 по местному времени. Как планируется, в ближайшие дни специалисты MMU установят на борт самолета заправочные контейнеры. Всего к 2026 году с предприятия компании Airbus в Хетафе (Испания) планируется получить 10 A-330 MRTT.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году. В июле 2016 года министерства обороны Нидерландов и Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную закупку A-330 MRTT в рамках программы формирования Многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet). С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов, включающее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году – Бельгия, в 2019 году – Чехия.

Первый, второй и третий самолеты A-330 MRTT были переданы заказчику в июне, августе и ноябре 2020 года. Четвертый был поставлен в апреле 2021 года, пятый – в августе 2021 года, шестой и седьмой – в июле 2022 года. На текущий момент заказаны 10 самолетов. Поставка 9-го A-330 MRTT будет выполнена до конца 2024 года. Последний, десятый, самолет будет поставлен к 2026 году.

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) рассчитывает на присоединение к программе других стран.

Многонациональный флот MRTT обеспечивает стратегические перевозки, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию в интересах шести стран-участниц проекта. "Эйндховен" является основной авиабазой, где размещается подразделение A-330 MRTT. Кроме того, самолеты A-330 MRTT будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия).