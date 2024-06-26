ВС России получили партию новейших гаубиц "Мальва"

"Ростех": ВС России получили партию новейших 152-миллиметровых гаубиц "Мальва"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Ростех" в прошлом октябре сообщал, что передал Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колесном шасси.

"Ростех" поставил российским войскам партию новейших 152-миллиметорвых самоходных колесных гаубиц "Мальва". Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника", — говорится в сообщении.

"Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки 1000 километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.

Артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией — "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями.

"Мальва" — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров. Благодаря колесному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы", — приводят в сообщении слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.