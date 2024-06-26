Мини-БПЛА от Granta Autonomy для ВСУ.

На выставке Eurosatory 2024 (Париж, 17-21 июня 2024 года) литовская компания Granta Autonomy продемонстрировала образец мини-БПЛА собственной разработки, а также представлены кадры наблюдения за российскими войсками в зоне СВО, сделанные ее собственными беспилотниками за неделю до выставки.

Генеральный директор Granta Autonomy Гедиминас Гуоба объяснил, что компания, основанная в 2009 году как предприятие по разработке программного обеспечения, начала работать над беспилотниками после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Новейшим мини-БПЛА Granta Autonomy, разработанным с использованием опыта и отзывов предыдущих систем, является Hornet XR. Дрон имеет размах крыльев 1,6 м, длину 0,84 м, массу 2,9 кг и использует систему ручного запуска. Продолжительностью работы три часа. Дальностью передачи данных не менее 30 км. Hornet XR оборудован электрическим приводом. По утвержденим производителя, бесшумен и едва заметен в воздухе. Он может автономно выполнять заранее запланированные миссии даже в условиях абсолютного радиомолчания и приземляется методом глубокого сваливания, что означает, что его можно посадить в ограниченной зоне.

Мини-БПЛА Hornet XR на стенде Granit Autonomy на Eurosatory 2024

В качестве полезной нагрузи применяется электрооптическое/ инфракрасное (EO/IR) оборудование собственной разработки, устанавливаемое на микро-кардане.

В настоящее время Granta Autonomy использует четвертое поколение своих полезных устройств EO/IR. Их компания разработала с нуля: от выбора оптических датчиков до их интеграции в полную полезную нагрузку. У компании есть две полезные системы EO/IR – GS-214X и GS-218X. Эти датчики размером 71 куб. мм и массой 180 г и 195 г соответственно. Оснащены электронной камерой с возможностью 40-кратного увеличения (× 20 оптических и × 2 цифровых), горизонтальным полем зрения от 60° до 3° (оптических) и 1,5° (цифровых) и разрешением 1280×960 пикселей.

Оба датчика оснащены длинноволновым инфракрасным датчиком FLIR Boson + 640 с разрешением 640×512 пикселей. При этом, в GS-214X используется 14-мм объектив, обеспечивающий горизонтальное поле зрения 32°, а в GS-218X используется 18-мм объектив, обеспечивающий горизонтальное поле зрения 24°.

Полезная нагрузка Granit Autonomy EO/IR (на фото GS-214X) была разработана самой компанией, когда она обнаружила, что другие производители не разрабатывают карданы, достаточно маленькие для ее мини-БПЛА.

Помимо собственной технологии обработки изображений, Granta Autonomy разработала собственную цифровую линию передачи данных Hornet (DDL), которая предлагает частотные диапазоны 2300-3000 МГц и 4900-7200 МГц, гибкие варианты антенн и улучшенные характеристики в сложных условиях. Hornet DDL, который весит менее 50 г и потребляет менее 10 Вт во время активной передачи, может достигать дальности передачи видеосигнала 10 км со всенаправленной антенной и более 30 км с направленной антенной.

С 2022 года Granta Autonomy установила контакт с воюющими на Украине наемниками из Литвы и заручилась финансированием из литовских и украинских источников, что позволило начать отправку собственных мини-БПЛА на линию фронта.

«На прошлой неделе я снова был в Украине, и мы тестировали этот беспилотник [Hornet XR] с силами специальных операций в тылу врага, и идея была очень простой: этот беспилотник является одним из самых маленьких беспилотников на линии фронта … так что для сил специальных операций такие небольшие габариты и малый вес очень интересны, и мы тестировали в реальных условиях, на поле боя, чтобы убедиться, что этот беспилотник является [тем, что им нужно] и способен летать в режиме реального времени, в условиях очень сложной радиоэлектронной обстановки».

Утверждается, что с осени прошлого года, после испытаний, проведенных в мае прошлого года и профинансированных Министерствами обороны Литвы и других европейских стран, ВСУ располагают батареей беспилотников от Granta Autonomy.

Отвечая на вопрос о количестве мини-БПЛА компании на Украине, Г.Гуоба отметил, что в настоящее время это двузначное число, но к концу 2024 года оно достигнет трехзначного числа. Базирующаяся в Вильнюсе компания Granta Autonomy имеет все возможности для удовлетворения потребностей Украины в мини-беспилотниках.

Касательно внутреннего рынка, компания получила первые заказы от ВС Литвы на свои системы первого поколения в 2018 году, но с тех пор поставила больше. Пока для испытаний закуплено лишь небольшое количество БПЛА, но Г.Гуоба отметил, что литовским ВС требуется около 50 мини-БПЛА, которые они планируют закупить в текущем году.

Руководство Granta Autonomy наладило производство, соответствующее большим объемам заказываемых дронов. Однако, отмечает, что при нынешнем спросе на беспилотники в целом приобретение определенных критически важных компонентов в какой-то момент может стать проблематичным.

По материалам ресурса euro-sd.com