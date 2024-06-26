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РИА Новости

Морские тральщики ТОФ отработали постановку мин у Курильских островов

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Тральщик ВМФ России
Тральщик ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Экипажи морских тральщиков ТОФ отработали постановку минных заграждений у Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Экипажи морских тральщиков Тихоокеанского флота в ходе двустороннего оперативного учения отработали постановку оборонительных минных заграждений у Курильских островов, информирует пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"В рамках двустороннего учения сил Тихоокеанского флота экипажи морских тральщиков отрабатывают комплекс поставленных задач с выполнением учебно-боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке. В одном из морских полигонов боевой подготовки флота в районе Курильских островов был проведен учебный эпизод по постановке минных заграждений", - говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, маршруты предполагаемого подхода надводных боевых кораблей вероятного противника в районы морской экономической деятельности стали известны на основе разведывательных данных, полученных кораблями Войск и сил на Северо-востоке России. Морские тральщики ТОФ в составе корабельной тральной группы перешли в назначенный район, выполнили развертывание по секторам и выполнили постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин, затем экипажи выполнили переход в район проведения следующего эпизода.

Двустороннее учение группировок сил ТОФ проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

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