Морские тральщики ТОФ отработали постановку мин у Курильских островов

Экипажи морских тральщиков ТОФ отработали постановку минных заграждений у Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Экипажи морских тральщиков Тихоокеанского флота в ходе двустороннего оперативного учения отработали постановку оборонительных минных заграждений у Курильских островов, информирует пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"В рамках двустороннего учения сил Тихоокеанского флота экипажи морских тральщиков отрабатывают комплекс поставленных задач с выполнением учебно-боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке. В одном из морских полигонов боевой подготовки флота в районе Курильских островов был проведен учебный эпизод по постановке минных заграждений", - говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, маршруты предполагаемого подхода надводных боевых кораблей вероятного противника в районы морской экономической деятельности стали известны на основе разведывательных данных, полученных кораблями Войск и сил на Северо-востоке России. Морские тральщики ТОФ в составе корабельной тральной группы перешли в назначенный район, выполнили развертывание по секторам и выполнили постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин, затем экипажи выполнили переход в район проведения следующего эпизода.

Двустороннее учение группировок сил ТОФ проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".