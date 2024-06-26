Президент Южной Кореи заявил, что сотрудничество России и КНДР "идет вразрез с историческим прогрессом"

Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией идет "вразрез с историческим прогрессом".

"На прошлой неделе она (Северная Корея - ИФ) подписала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией (...) и пообещала укрепить военное и экономическое сотрудничество, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует заявление Юн Сок Еля "Ренхап".

По его словам, это "анахроничные действия, идущие вразрез с историческим прогрессом".

"Наши военные будут поддерживать постоянную готовность к тому, чтобы Северная Корея ни при каких обстоятельствах не осмелилась бросить вызов Южной Корее, и будут решительно реагировать на любые провокации с Севера", - добавил президент Южной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе находился с визитом в КНДР.

В минувшую среду Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.