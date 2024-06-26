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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подлодок с помощью вертолета Ка-27ПЛ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта Ка-27ПЛ в Атлантическом океане, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане. На удалении более 50 километров от корабля, лётчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок", - говорится в сообщении.

Поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолёта. Также в ходе лётной смены экипаж Ка-27 выполнил посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу.

"В хоте отработки посадок и взлетов с борта фрегата экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолета и корабля. Всего выполнено пять посадок на палубу корабля", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая. Его основные задачи – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ка-27
Ка-27ПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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