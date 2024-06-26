Войти
Военное обозрение

Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»

352
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Нагасаки прошла церемония спуска на воду девятого фрегата типа «Могами». Как и другие корабли этой серии, он получил название в честь реки — «Натори».

Самураи активно возрождают некогда утраченные традиции. Корабли получают названия лёгких крейсеров периода Второй мировой войны. Всего в серии будет 12 единиц, и уже планируется следующая — «улучшенный Могами». Итого 24 корпуса.

При сопоставимой с китайским типом 54А цене японский корабль значительно слабее. Темпы строительства типа 54А вызывают уважение — они гораздо выше японских. К тому же количество кораблей этого типа намного больше.

Также есть фото четырёх фрегатов, с типом которых пока не определились. Их называют и 54В, и тип 56, которые по размерам и характеристикам уже ближе к эсминцам типа 52, чем к фрегатам типа 54А. Сколько их будет и под какие задачи будут «заточены» новые корабли, узнаем позже.

По эсминцам соотношение тоже не в пользу Страны Восходящего солнца. Официально в строю числится 39 эсминцев, ещё три, числящиеся в категории учебных, можно быстро ввести в строй. Однако это не сильно улучшает ситуацию, так как кораблей новых проектов не так много.

Хотя самураи и считают «Хацуюки» и «Асагири» в классе эсминцев, фактически это фрегаты ПЛО по водоизмещению и характеристикам. К тому же старые УВП на них отсутствуют, что существенно снижает функционал. Одно- и двухбалочные ПУ «заточены» под конкретный тип ЗУР (ПКР), и других вариантов не предвидится.

Предлагаю считать японские эсминцы, начиная с типа «Конго», относительно не старыми аналогами «Арли Бьерк» и более поздними 14 единицами «Мурасамэ» и «Таканами», близкими по своим характеристикам. Существенное отличие: на «Мурасамэ» ещё старые американские УВП Mk.48, которые позволяют использовать не все ЗУР (ПКР), стоящие на вооружении США (НАТО).

«Атаго» и «Асигара» по своим характеристикам соответствуют «продвинутым» версиям «Арли Бьерк». А четыре типа «Акидзуки» — это улучшенная версия «Таканами».

Авианесущие корабли типа «Хьюга» и «Идзумо» будем рассматривать как авианесущие, хотя японцы для «маскировки» называют их эсминцами. Хотя рассматривать особо нечего. Четыре непонятных «гибрида» — либо УДК с функциями очень лёгкого авианосца, либо лёгкий авианосец, имеющий возможность перевозить и высаживать некоторое количество морпехов. Зачем японцы их строили, похоже, загадка для них самих.

Сравнивать их по числу и качеству с китайскими авианосцами и УДК, особенно если учитывать ещё и новый, пока неизвестный УДК, который условно называют тип 076, нет смысла. Преимущество китайцев абсолютное.

Итого имеем 18 эсминцев, близких по характеристикам к китайским тип 52 B, C. И четыре аналога китайских тип 52 D. Только вот китайских 52 D сейчас в строю уже 28, и темпы роста просто «стахановские». К тому же уже говорилось, что на подходе четыре фрегата тип 54 B, которые по своим характеристикам, скорее всего, будут ближе к тип 52 и мощнее старых японских эсминцев. И ещё десять китайских тип 055, хотя их уже «относят» к крейсерам.

По подводным лодкам делать какие-то сравнения очень сложно. У китайцев есть МАПЛ, у японцев их нет. ТТХ новых китайских ДЭПЛ засекречены, о японских тоже общие данные без конкретики. Можно только сказать, что китайских намного больше.

Это соотношение по основным классам. Понятно, что самураи надеются на «старшего» брата из-за океана. А чтобы эта надежда выглядела убедительно, с 70-х годов в Японии постоянно присутствует авианосец так называемого «передового базирования». «Рональда Рейгана» ориентировочно в сентябре-октябре сменит «Джордж Буш». Однако «старший» брат — очень скользкий союзник. Примеров, когда клялись в вечной дружбе, а потом «кидали», несть числа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Конго
США
Япония
Продукция
Mk.48
Персоны
Буш Джордж
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
06.04.2022
Атомные авианосцы ВМС США потихоньку приказывают Украине долго жить
25.10.2021
Беда на Тихом океане
07.12.2020
«Военные игры» всерьез: как учения 1983 года чуть не спровоцировали Третью мировую (Ars Technica, США)
19.10.2016
Процент амбиций
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
22.03.2013
КНДР готова начать ядерную войну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева