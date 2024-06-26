Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»

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В Нагасаки прошла церемония спуска на воду девятого фрегата типа «Могами». Как и другие корабли этой серии, он получил название в честь реки — «Натори».

Самураи активно возрождают некогда утраченные традиции. Корабли получают названия лёгких крейсеров периода Второй мировой войны. Всего в серии будет 12 единиц, и уже планируется следующая — «улучшенный Могами». Итого 24 корпуса.

При сопоставимой с китайским типом 54А цене японский корабль значительно слабее. Темпы строительства типа 54А вызывают уважение — они гораздо выше японских. К тому же количество кораблей этого типа намного больше.

Также есть фото четырёх фрегатов, с типом которых пока не определились. Их называют и 54В, и тип 56, которые по размерам и характеристикам уже ближе к эсминцам типа 52, чем к фрегатам типа 54А. Сколько их будет и под какие задачи будут «заточены» новые корабли, узнаем позже.

По эсминцам соотношение тоже не в пользу Страны Восходящего солнца. Официально в строю числится 39 эсминцев, ещё три, числящиеся в категории учебных, можно быстро ввести в строй. Однако это не сильно улучшает ситуацию, так как кораблей новых проектов не так много.

Хотя самураи и считают «Хацуюки» и «Асагири» в классе эсминцев, фактически это фрегаты ПЛО по водоизмещению и характеристикам. К тому же старые УВП на них отсутствуют, что существенно снижает функционал. Одно- и двухбалочные ПУ «заточены» под конкретный тип ЗУР (ПКР), и других вариантов не предвидится.

Предлагаю считать японские эсминцы, начиная с типа «Конго», относительно не старыми аналогами «Арли Бьерк» и более поздними 14 единицами «Мурасамэ» и «Таканами», близкими по своим характеристикам. Существенное отличие: на «Мурасамэ» ещё старые американские УВП Mk.48, которые позволяют использовать не все ЗУР (ПКР), стоящие на вооружении США (НАТО).

«Атаго» и «Асигара» по своим характеристикам соответствуют «продвинутым» версиям «Арли Бьерк». А четыре типа «Акидзуки» — это улучшенная версия «Таканами».

Авианесущие корабли типа «Хьюга» и «Идзумо» будем рассматривать как авианесущие, хотя японцы для «маскировки» называют их эсминцами. Хотя рассматривать особо нечего. Четыре непонятных «гибрида» — либо УДК с функциями очень лёгкого авианосца, либо лёгкий авианосец, имеющий возможность перевозить и высаживать некоторое количество морпехов. Зачем японцы их строили, похоже, загадка для них самих.

Сравнивать их по числу и качеству с китайскими авианосцами и УДК, особенно если учитывать ещё и новый, пока неизвестный УДК, который условно называют тип 076, нет смысла. Преимущество китайцев абсолютное.

Итого имеем 18 эсминцев, близких по характеристикам к китайским тип 52 B, C. И четыре аналога китайских тип 52 D. Только вот китайских 52 D сейчас в строю уже 28, и темпы роста просто «стахановские». К тому же уже говорилось, что на подходе четыре фрегата тип 54 B, которые по своим характеристикам, скорее всего, будут ближе к тип 52 и мощнее старых японских эсминцев. И ещё десять китайских тип 055, хотя их уже «относят» к крейсерам.

По подводным лодкам делать какие-то сравнения очень сложно. У китайцев есть МАПЛ, у японцев их нет. ТТХ новых китайских ДЭПЛ засекречены, о японских тоже общие данные без конкретики. Можно только сказать, что китайских намного больше.

Это соотношение по основным классам. Понятно, что самураи надеются на «старшего» брата из-за океана. А чтобы эта надежда выглядела убедительно, с 70-х годов в Японии постоянно присутствует авианосец так называемого «передового базирования». «Рональда Рейгана» ориентировочно в сентябре-октябре сменит «Джордж Буш». Однако «старший» брат — очень скользкий союзник. Примеров, когда клялись в вечной дружбе, а потом «кидали», несть числа.