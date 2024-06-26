"Высокоточные комплексы" готовы нарастить поставки "Панциря" в этом году

Самоходный ЗРПК разработки Конструкторского бюро приборостроения предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) готов к наращиванию поставок зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

В апреле Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны РФ, отметил, что комплексы "Панцирь" зарекомендовали себя хорошо. Он также сообщил о планах по наращиванию поставок этих ЗРПК в текущем году почти в два раза.

"В настоящее время ведется подготовка к наращиванию производственных мощностей в целях увеличения изготовления изделий по теме "Панцирь", в том числе с привлечением средств, получаемых в рамках субсидий. К наращиванию поставок в этом году предприятие готово, к следующему году - готовится", - сказали в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

Самоходный ЗРПК "Панцирь" разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.