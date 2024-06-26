В России модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М"

Российскую станцию радиотехнической разведки Пост-3М научат "видеть" новые цели

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты НИИ "Вектор" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") модернизируют станцию радиотехнической разведки "Пост-3М", благодаря чему будут расширены её функциональные возможности и надёжность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

"НИИ "Вектор" ведет работу по модернизации станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В результате будут расширены функциональные возможности и повышена надежность изделий. Среди объектов мониторинга станции РЛС самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиабазах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что основное преимущество "Пост-3М" – круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов. Аппаратура считывает "почерк" военной техники, проанализировав который можно точно определить тип излучающего средства и характер его активности.

Данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. Станция полностью автономна – вся ее аппаратура размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек в смену.