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ТАСС

Небензя назвал примером двойных стандартов реакцию секретариата ООН на атаку в Севастополе

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Постоянный представитель России при ООН отметил, что РФ "не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию"

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал примером двойных стандартов реакцию секретариата ООН на атаку Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

"Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов секретариата ООН", - подчеркнул он в понедельник журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция секретариата ООН на теракт Киева против мирных жителей Севастополя с использованием оружия США напоминает "признание собственной ненужности". Дипломат обратила внимание, что вместо выполнения своих технических функций секретариат ООН уже многие годы занимается "тотальной политизацией всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе". 

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