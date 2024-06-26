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ТАСС

СМИ: офис президента Украины выстроил коррупционную схему закупок для армии

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Источник издания "Страна" рассказал, что "откат составлял от 10% до 30%"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского выстроил коррупционную схему закупок снаряжения и продовольствия для армии, ее участники получают откат до 30% от стоимости тендера на поставки в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на руководителя одной из компаний, участвовавшей в тендере.

"Выиграть тендер без согласования с офисом президента и без откатов было практически невозможно. Сформировался пул "своих" компаний, которые заранее знали, что выиграют <...>. Завышение цены шло в несколько раз. Откат составлял от 10% до 30%, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для Минобороны - и одежды, и продуктов для армии", - цитирует издание собеседника. Он добавил, что часто в действующую армию поставлялся "откровенный неликвид".

Собеседник издания добавил, что после того, как достоянием общественности стала информация о поставках в ВСУ яиц по 17 гривен за штуку, ситуация изменилась, так как об этом узнали западные партнеры Украины и "схемы стали более сложными". Он также подчеркивает, что сейчас к тендерам на закупки ВСУ допущен только узкий круг поставщиков, договориться как раньше и за взятку получить государственный заказ нельзя.

Коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины разгорелись в прошлом году после разоблачений в прессе. В частности, агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" публиковали документы, согласно которым военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в киевских супермаркетах. На этом фоне в сентябре в отставку был отправлен министр обороны Алексей Резников. В ноябре украинское Минобороны объявило о новых правилах закупок продовольствия, которые, по его мнению, должны искоренить коррупционные скандалы. 

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Украина
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