На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

Вместо Юрия Содоля назначили бригадного генерала Андрея Гнатова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого в последнее время активно критиковали. Вместо него назначается бригадный генерал Андрей Гнатов.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Президент уточнил, что утром провел совещание с военными, на котором обсуждались кадровые вопросы и обстановка в Донецкой Народной Республике.

Через несколько минут после размещения видеообращения на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении Содоля и назначении Гнатова. Причина увольнения командующего в документе не указана.

Содоль командовал объединенными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года. В последнее время его активно критиковала депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. 22 июня она заявила, что Содоль "выпивал в ресторане" в Одессе во время пропущенного прорыва на Торецк в ДНР. 23 июня украинские СМИ сообщили, что начальник штаба националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Богдан Кротевич подал заявление в Госбюро расследований Украины, обвинив Содоля в некомпетентном командовании, которое привело к крупным потерям среди личного состава и утрате территорий.