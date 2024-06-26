Войти
ТАСС

На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

318
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и Юрий Содоль
Президент Украины Владимир Зеленский и Юрий Содоль.
Источник изображения: Presidency of Ukraine/ Anadolu via Getty Images

Вместо Юрия Содоля назначили бригадного генерала Андрея Гнатова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого в последнее время активно критиковали. Вместо него назначается бригадный генерал Андрей Гнатов.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Президент уточнил, что утром провел совещание с военными, на котором обсуждались кадровые вопросы и обстановка в Донецкой Народной Республике.

Через несколько минут после размещения видеообращения на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении Содоля и назначении Гнатова. Причина увольнения командующего в документе не указана.

Содоль командовал объединенными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года. В последнее время его активно критиковала депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. 22 июня она заявила, что Содоль "выпивал в ресторане" в Одессе во время пропущенного прорыва на Торецк в ДНР. 23 июня украинские СМИ сообщили, что начальник штаба националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Богдан Кротевич подал заявление в Госбюро расследований Украины, обвинив Содоля в некомпетентном командовании, которое привело к крупным потерям среди личного состава и утрате территорий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
25.08.2006
Южная Корея планирует уделить главное внимание разработке ракет-носителей
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
ОАО "Оборонпром" планирует приобрести контрольный пакет акций украинского ОАО "Мотор Сич"
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
23.08.2006
Новое качество ВВС
22.08.2006
Ракета-носитель "Зенит - 3СЛ" успешно вывела на орбиту спутник "КореаСат-5"
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева