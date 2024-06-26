Вучич: Сербия поставляет вооружения законным пользователям и не будет оправдываться

Президент республики отметил, что раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербия занимается производством и экспортом наименований военного назначения в соответствии с существующими контрактами и не намерена оправдываться за такие действия. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.

"За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? Будьте внимательны, мы не экспортируем вооружение или орудия, у нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и еще одной арабской страной - [Объединенными Арабскими] Эмиратами. У нас больше нет ни с кем соглашения о поставках вооружений и орудий. Именно по причине того, чтобы мы могли защитить себя, чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия. Мы все это берем в расчет", - подчеркнул Вучич.

Сербский лидер отметил, что раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений. Он указал на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил о планах обсудить эту тему в контактах с Сербией, является "умным человеком, высочайшей степени интеллектуалом, который ловит все на лету". "Его не обманешь играми различных служб", - подчеркнул Вучич.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Москва будет в контактах с Белградом прояснять информацию, согласно которой часть сербских боеприпасов, продаваемых Западу, попадает на Украину.