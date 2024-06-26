Войти
ТАСС

Вучич: Сербия поставляет вооружения законным пользователям и не будет оправдываться

309
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент республики отметил, что раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербия занимается производством и экспортом наименований военного назначения в соответствии с существующими контрактами и не намерена оправдываться за такие действия. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.

"За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? Будьте внимательны, мы не экспортируем вооружение или орудия, у нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и еще одной арабской страной - [Объединенными Арабскими] Эмиратами. У нас больше нет ни с кем соглашения о поставках вооружений и орудий. Именно по причине того, чтобы мы могли защитить себя, чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия. Мы все это берем в расчет", - подчеркнул Вучич.

Сербский лидер отметил, что раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений. Он указал на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил о планах обсудить эту тему в контактах с Сербией, является "умным человеком, высочайшей степени интеллектуалом, который ловит все на лету". "Его не обманешь играми различных служб", - подчеркнул Вучич.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Москва будет в контактах с Белградом прояснять информацию, согласно которой часть сербских боеприпасов, продаваемых Западу, попадает на Украину. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Кипр
Россия
Сербия
Украина
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
26.09.2018
Африканский экспресс
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева