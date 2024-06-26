Дания не будет готовить украинских пилотов для F-16 после 2024 года

Министр обороны Троэлс Лунд Поульсен также пояснил, что Дания "еще может внести свой вклад" в обучение летчиков ВСУ, но уже в других странах

СТОКГОЛЬМ, 24 июня. /ТАСС/. Дания прекратит подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

"Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года", - цитирует его слова агентство Ritzau.

На базе ВВС Скридструп проходят подготовку около 20 украинских пилотов. Министр обороны также пояснил, что Дания "еще может внести свой вклад" в обучение летчиков ВСУ, но уже в других странах. "Сегодня украинские пилоты также обучаются в Румынии, но пока не принято решение о том, как Дания будет там помогать", - сказал политик.

Дания также обязалась передать Киеву 19 истребителей F-16. По плану, первые четыре из них должны прибыть на Украину "этим летом", ранее сообщалось с датской стороны.