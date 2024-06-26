Войти
РИА Новости

"Мощно ударить": стало известно, чего ждет Киев

366
0
0
Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Золотарев: Россия может ударить по ВСУ на Запорожье уже к концу лета

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия может нанести мощный удар по ВСУ в Запорожской области уже к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.

"Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно могут ударить в Запорожской области", — сказал он.

Аналитик также указал на стратегическое значение города Запорожье и мостов через Днепр.

"Поэтому обольщаться насчет намерений противника, что он займет только Донецкую область (ДНР. — Прим. ред.) — нет. Очевидно, к концу лета возможно будет и попытка ударить в Запорожской области", — предположил Золотарев.

По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Днепр
Похожие новости
18.04.2007
Все 16 зарубежных микроспутников отделились от ракеты-носителя "Днепр"
18.04.2007
"Днепр" вывел спутники на орбиту после 23 лет дежурства
17.04.2007
Первый после аварии запуск ракеты "Днепр" запланирован на 17 апреля
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
01.02.2007
Запуск с Байконура ракеты "Днепр" со спутником EgyptSat планируется осуществить в конце марта - начале апреля - источник
14.12.2006
Россия прочно удерживает лидерство в космических запусках - Роскосмос
29.11.2006
"Космотрас" планирует осуществить пять запусков ракеты-носителя "Днепр" с иностранными спутниками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева