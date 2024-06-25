Минск и Москва выразили готовность к урегулированию украинского кризиса

В соответствующем совместном заявлении двух стран подчеркивается, что "оружие, массово поставляемое странами ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов на территории России"

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Минск и Москва подтверждают готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на условиях полного учета интересов Белоруссии и России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Сергея Алейника и Сергея Лаврова в Минске.

"Мы решительно осуждаем действия государств Запада, направленные на эскалацию военно-политической ситуации в Европе. Подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса на условиях полного учета интересов Беларуси и России", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что "оружие, массово поставляемое странами ЕС и НАТО, используется Киевом для уничтожения мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, совершения терактов на территории России".

Также Минск и Москва оценивают "как противоречащие международному праву и конструктивному взаимовыгодному диалогу односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации со стороны западных стран, принятые в угоду их геополитическим и геоэкономическим интересам, идущие вразрез с Уставом ООН и нормами международного права".