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На самолёте «Трансаэро» пройдут испытания российского БРЭО для Ту-214

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: Аркадий Катаев / airliners.net

Самолёт Ту-214, летавший ранее в составе авиакомпании «Трансаэро», поднялся в воздух после восстановления лётной годности. Машина будет использоваться в качестве «летающей лаборатории», сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

«Летающая лаборатория будет использоваться для испытаний ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214», – прокомментировал представитель ОАК.

Полёт состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова и продолжался 1,5 часа на высотах до 10 тысяч метров. Экипаж АО «Туполев» выполнил проверку систем и бортового оборудования. По данным экипажа, полёт прошёл в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

В ОАК отметили, что работы по замене импортных комплектующих изделий, компонентов и систем на отечественные будут проходить на этой летающей лаборатории до конца текущего года. В ближайшее время самолёту предстоит пройти дооснащение и окраску.

В парке прекратившей существование в 2015 году авиакомпании «Трансаэро», эксплуатировалось не менее пяти самолётов типа Ту-204/214. До последнего времени за перевозчиком числилось два Ту-214, это машины с регистрацией RA-64509 и RA-64549. По данным неофициального реестра воздушных судов Russianplanes.net, борт RA-64549 был списан в 2020 году.

По информации журнала «Взлёт», борт RA-64509 на момент банкротства «Трансаэро» осенью 2015 года находился на обслуживании в Казани, где затем был законсервирован на хранение. В ноябре 2022 года этот Ту-214 был переведён на Казанский авиазавод для восстановления лётной годности.

Таким образом, несмотря на то, что ОАК не указывает какой конкретно борт выполнил полёт, можно говорить, что теперь в воздух вновь поднялся именно Ту-214 с регистрацией RA-64509. Это также подтверждается сервисами отслеживания полётов воздушных судов. 14 июня Ту-214 (RA-64509) выполнил ещё один полёт, продолжительностью более двух часов.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что необходимо модернизировать самолёт Ту-214 в версию с двумя пилотами в кабине, сейчас самолёт пилотируют два лётчика и бортинженер. Испытания такого самолёта планируется начать в 2026 году.

Также источники в авиаотрасли сообщали о наличии в бортовом оборудовании самолёта некоторого количества импортных систем. Казанский авиазавод и АО «Туполев» до конца 2024 года должны заменить все импортные детали в конструкции Ту-214 на российские – это 13 процентов, и получить на них одобрение к сертификату типа.

Можно ожидать, что именно импортозамещение на Ту-214 инерциальной навигационной системы HG2030AE21, системы раннего предупреждения близости земли EGPWS и метеорадиолокационной станции RDR-4B американской компании Honeywell, а также аварийно-спасательного оборудования Air Cruisers станет основной задачей, которая будет решаться в предстоящих полётах.

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