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РИА Новости

"Погибнет куча солдат": в США назвали два города, которые потеряет Украина

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Kin Cheung

Джонсон: Россия возьмет Киев и Одессу, независимо от действий ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия займет Киев и Одессу, вопрос лишь в том, произойдет ли это мирно, или Украина потеряет большое количество солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

"Они определенно возьмут под свой контроль Киев и Одессу, потому что, Киев — это русский город, он был колыбелью христианства для России и Восточной православной церкви с 988 года. Он долгое время был частью российской территории, как и Одесса. Поэтому я не думаю, что Россия откажется от них, или от Николаева — они в конечном счете возьмут их. Вопрос в том, будут ли они заняты мирным путем, или погибнет куча украинских солдат в процессе", — отметил он.

Джонсон также выразил убежденность, что Россия не станет пытаться занять западную территорию Украины, где живет большое количество польского, румынского и венгерского населения.

По информации российского Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировок "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, Южная группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцев Харьковской области и отразила контратаку, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, а группировка "Днепр" нанесла поражение 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 124-й бригаде теробороны в районах Антоновки и Ивановки в Херсонской области. Потери противника составили более двух тысяч солдат убитыми и ранеными, а также свыше 100 единиц техники.

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Страны
Россия
США
Украина
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