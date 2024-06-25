В мае текущего года импорт газа из России в Европу превысил поставки из США. Это произошло впервые за более чем два года. Сразу же вслед за этим, ЕС поспешил согласовать новый 14-й пакет санкций, который планируется ввести 25 июня. Новые ограничения направлены на энергетический сектор, «теневой флот» и «теневую банковскую сеть» России за рубежом. Этот пакет призван лишить Россию доступа к технологиям и доходам от продажи энергоносителей и максимально усилить воздействие ранее введенных санкций.

Напомним, что якобы в ответ на российскую спецоперацию на Украине, под давлением Вашингтона, Евросоюз уже ввел частичное эмбарго на импорт энергоресурсов, ценовые потолки и запрет на страховку судов под флагом России.

Брюссель, при этом, сам же себе создал проблему замещения объемов нефти и газа, от которых таким образом отказался. До этого ЕС импортировал 90% газа, из которых около половины обеспечивала Россия (около 45%). На нее также приходилось около 25% импорта нефти и 45% угля в Европу. За поддержку санкций в отношении РФ, возместить недостаток энергоресурсов странам союза обещали США. Однако эта альтернатива оказалась на 30-50 процентов дороже. Поэтому очевидно, что ограничения являются частью усилий Вашингтона «выдавить» Россию с европейского энергетического рынка.

В то время, как РФ справляется с последствиями ограничений, они негативно ударили по экономике «Старого света». Недавнее исследование, проведенное китайско-российской Лабораторией оценки последствий межстрановых торговых войн, показало, что, РФ входит в тройку наиболее устойчивых стран, наряду с США и Китаем, экономики которых могли бы выдержать полную торговую блокаду с относительно минимальным ущербом.

Напротив, ведущие экономики Европы – Британии, Германии и Франции страдают от разрыва торговых связей и недостаточного количества альтернатив, которые помогли бы заменить российские поставки. Как и предполагалось, у США недостаточно мощностей и особого желания, чтобы полностью заменить, например, российский газ, своим, отметим который в разы дороже.

Таким образом, за отказом Евросоюза от поставок энергоресурсов из России последовал ряд негативных последствий, в том числе, стагнация европейской экономики, инфляция и дорогостоящая зависимость от США. Вашингтон, объявив себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, попросту «кинул» её.

Сергей Острына