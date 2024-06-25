Сотни северокорейских Т-54, Т-55 и Тип 59 могут превратиться в тяжелые БМП

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

По разным оценкам, на вооружении армии КНДР имеется около 4300 танков различных типов. Причем, ожидается, что скоро в войска поступят боевые машины нового поколения, известные по западному обозначению как M2020 или по северокорейскому как Чхонма-2.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

М2020

Считается, что по своим тактико-техническим характеристикам они отвечают самым современным требованиям. Так, для них разработаны и успешно испытаны новый двигатель, мощность которого может доходить до 1500 л.с., комплекс активной защиты, системы управления огнем с использованием тепловизионной техники, многослойная броня, динамическая защита и др.

Для выпуска этого танка созданы новые производственные мощности, и, не исключено, что уже в настоящее время ведется его серийный выпуск.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

"Чонма-216" - глубокая модернизация Т-62

В то же время в войсках еще есть значительное количество не самых новых, но проверенных многолетней эксплуатацией образцов бронетанковой техники. Например, не менее 700 Т-54, полученных из СССР, плюс до 175 китайских Тип 59 и около 300 советских Т-55. Также не менее полутысячи "пятьдесят пятых" были изготовлены в 70-е годы по советской лицензии.

Военные эксперты полагают, что часть этих танков могут быть переделаны в тяжелые бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Опыт войн и конфликтов последних лет свидетельствует о потребности в такой технике.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

БТР-Т

Существует несколько способов переделки старых танков. Можно поступить, как сделали в Омске, оставив заднее расположение моторно-трансмиссионного отделения. Убрать башню со 100-мм пушкой, укрепив корпус и борта динамической защитой, установив модуль с 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

Китайская БМП на базе Тип 59

Или есть "китайский вариант", когда новый двигатель переносится вперед, а десантное отделение получает кормовой люк для входа и выхода. Доработанный подобным образом Тип 59 недавно снова был замечен в городе Баотоу (провинции Внутренняя Монголия), где расположен завод, занимающийся производством танков.

Возможно, будут воплощены и другие идеи. Не исключено, что под БТР и БМП используют танковые тягачи типа БТС-2 и БТС-4, также имеющиеся в КНДР.

Если такие работы будут проведены, их результаты мы увидим на одном из военных парадов, проходящих в Пхеньяне.

Лев Романов