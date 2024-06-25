Войти
Вестник Мордовии

Сотни северокорейских Т-54, Т-55 и Тип 59 могут превратиться в тяжелые БМП

224
0
0

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

По разным оценкам, на вооружении армии КНДР имеется около 4300 танков различных типов. Причем, ожидается, что скоро в войска поступят боевые машины нового поколения, известные по западному обозначению как M2020 или по северокорейскому как Чхонма-2.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

М2020

Считается, что по своим тактико-техническим характеристикам они отвечают самым современным требованиям. Так, для них разработаны и успешно испытаны новый двигатель, мощность которого может доходить до 1500 л.с., комплекс активной защиты, системы управления огнем с использованием тепловизионной техники, многослойная броня, динамическая защита и др.

Для выпуска этого танка созданы новые производственные мощности, и, не исключено, что уже в настоящее время ведется его серийный выпуск.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

"Чонма-216" - глубокая модернизация Т-62

В то же время в войсках еще есть значительное количество не самых новых, но проверенных многолетней эксплуатацией образцов бронетанковой техники. Например, не менее 700 Т-54, полученных из СССР, плюс до 175 китайских Тип 59 и около 300 советских Т-55. Также не менее полутысячи "пятьдесят пятых" были изготовлены в 70-е годы по советской лицензии.

Военные эксперты полагают, что часть этих танков могут быть переделаны в тяжелые бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Опыт войн и конфликтов последних лет свидетельствует о потребности в такой технике.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

БТР-Т

Существует несколько способов переделки старых танков. Можно поступить, как сделали в Омске, оставив заднее расположение моторно-трансмиссионного отделения. Убрать башню со 100-мм пушкой, укрепив корпус и борта динамической защитой, установив модуль с 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, Отвага2004

Китайская БМП на базе Тип 59

Или есть "китайский вариант", когда новый двигатель переносится вперед, а десантное отделение получает кормовой люк для входа и выхода. Доработанный подобным образом Тип 59 недавно снова был замечен в городе Баотоу (провинции Внутренняя Монголия), где расположен завод, занимающийся производством танков.

Возможно, будут воплощены и другие идеи. Не исключено, что под БТР и БМП используют танковые тягачи типа БТС-2 и БТС-4, также имеющиеся в КНДР.

Если такие работы будут проведены, их результаты мы увидим на одном из военных парадов, проходящих в Пхеньяне.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Монголия
Россия
Продукция
Type 59
БТС-2
БТС-4
Т-55
Похожие новости
18.10.2021
The National Interest (США): пять танков, которые изменили историю
09.07.2021
Артиллерия «Фортеле Терестре Романэ»
03.11.2020
Сирийцы помогли разработать прицел для иранского "клона Т-90"
23.07.2018
Иран проведет масштабное обновление танкового парка
04.09.2013
Танки Поднебесной
15.07.2013
Северокорейские танки: история и современность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 03:42
  • 2163
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:58
  • 8
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:18
  • 1
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 21:21
  • 12
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 24.06 19:13
  • 6
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева
  • 24.06 18:41
  • 1
Кононенко счел скафандры "Орлан" самыми надежными для работы в открытом космосе
  • 24.06 17:40
  • 1
Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на свою военную технику
  • 24.06 17:16
  • 3
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.06 17:12
  • 1
Южная Корея ставит поставки оружия Украине в зависимость от передачи Россией военных технологий КНДР - чиновник
  • 24.06 10:56
  • 26
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 24.06 09:58
  • 3
МО РФ возложило ответственность за удар по Севастополю на США