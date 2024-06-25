Украина нуждается в списании значительного объема частных долгов (Financial Times, Великобритания)

Financial Times: реструктурация долга доведет Украину до дефолта

Если Украина хочет и дальше противостоять России, она должна быть тверда с кредиторами и держателями ее гособлигаций, пишет FT. Поскольку возврат долга в нынешних условиях невозможен, авторы статьи рекомендуют Киеву нажимом и измором добиться любых возможных его сокращений и отсрочек.

Войны стоят дорого, и российская спецоперация обошлась Украине в миллиарды долларов. Киев находился в сложной долговой ситуации еще до начала конфликта, он был вынужден реструктурировать долг частных корпораций в 2015 году после присоединения Крыма Россией годом ранее. Но теперь страна должна сбалансировать займы для финансирования боевых действий с управлением старыми долговыми обязательствами.

Это сложный маневр. Киев должен соответствовать финансовым ожиданиям суверенных и многосторонних кредиторов, которые дают ему деньги на продолжение военных действий и поддерживают Украинскую экономику. В то же время страна должна оставаться привлекательной для частных инвесторов, чьи денежные потоки будут иметь решающее значение на следующий день после окончания конфликта, когда восстановление должно будет начаться всерьез. Но эти цели противоречат друг другу, поскольку Украина сталкивается с проблемой размещения частных облигаций на 20 миллиардов долларов.

Частные кредиторы, в основном американские институциональные инвесторы, такие как Pimco, проявили великодушие и приостановили требования выплат по долгам после начала Москвой специальной военной операции. Но конфликт затянулся дольше, чем ожидалось, и выплаты [Украина] должна возобновить в августе. На прошлой неделе комитет держателей облигаций отклонил одобренное G7 предложение Украины снизить общую стоимость долга на 60% и сократить ежегодные купонные выплаты. Их встречное предложение о снижении ставки на 22% и купоне в 7,75% грозит оттоком капитала с Украины, когда он крайне необходим, и может привести к невыполнению целевых показателей по сокращению долга, необходимых для получения финансирования МВФ в размере 15,6 миллиарда долларов.

Кредиторы имеют полное право заботиться о своих прибылях, но встречное предложение значительно ниже ожиданий рыночных аналитиков, которые предполагали сокращение на 30-45%. На переговорах о реструктуризации часто приходится сдерживать суверенного должника. Но это не типичная реструктуризация. Ситуация с задолженностью Украины вызвана не неправильным управлением финансами, а специальной военной операцией России. Действительно, инвестор, который доведет Украину до дефолта, может получить ущерб своей репутации — учитывая угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.

Сейчас у Украины есть три варианта. Она может сменить тактику, пролоббировав приостановку выплат до 2027 года, когда суверенные кредиторы проведут реструктуризацию своего долга. Она может объявить дефолт, признав, что во время конфликта ей будет нелегко выйти на международные рынки, независимо от соглашения о реструктуризации. Или же она может твердо стоять на своем.

Хотя первые два варианта имеют некоторое обоснование, они сопряжены с рисками. Задержка платежей приведет к увеличению возможных издержек для Украины по мере начисления процентов, а затягивание переговоров о размере платежей не снимет озабоченности многосторонних и двусторонних кредиторов. В то же время дефолт может вызвать недовольство всех категорий кредиторов и поставить под угрозу финансирование в будущем. Необходимость рассмотрения дела о банкротстве отвлекло бы внимание Украины от боевых действий на восточном фронте.

Поэтому лучший выход для Украины — победить в психологической дуэли с держателями облигаций и добиться сокращения долга примерно на 40%, что соответствует ожиданиям рынка. Страна не может отвлекаться на длительную процедуру банкротства и должна остановить отток финансовых средств, поскольку стоимость боевых действий и конфликта в целом растет. Ежегодные платежи будут необходимы для поддержания привлекательности страны перед будущими кредиторами, но они должны быть небольшими и символическими.

Однако Киеву следует опасаться чрезмерного давления на держателей облигаций. Недовольные держатели могут затем продать свои требования хедж-фондам или другим частным организациям. Как показали Замбия и Гана, суверенные дефолты становятся все более неприятными по мере увеличения числа кредиторов.

На недавнем саммите лидеры G7 договорились использовать проценты с замороженных активов России для финансирования военных действий Украины. Несмотря на то, что сделка является многообещающей для финансов Украины, на ее реализацию потребуется время. Тем временем держателям облигаций не следует рассматривать ее как какую-либо иную реструктуризацию суверенного долга. На карту поставлены все усилия на нужды фронта.

Комментарии читателей Financial Times:

kilohertz

"Войны обходятся дорого".

Погодите... Линдси Грэм* говорил, что война обходится дешево... разве это не так?

Balanced_Perspective

"Войны стоят дорого, и российская спецоперация обошлась Украине в миллиарды долларов".

Несомненно, лучший способ обеспечить будущее Украины и положить конец ужасающей гибели украинских мужчин, подвергающихся давлению и шантажу со стороны режима, — сделать все, чтобы остановить этот конфликт, и только дипломатия может привести нас к этому. Эти реструктуризации долга бессмысленны по сравнению со всем этим, поскольку они поддерживают продолжение кровопролития.

Нужно быть честным с самим собой и обществом. Если вы будете распространять информацию о том, что Путин проснулся однажды утром и напал на Украину исключительно из-за имперских устремлений, то это ничего не даст бедным украинцам. Вместо этого важно понять, почему Россия начала конфликт, и как Запад в качестве одной из его сторон чужими руками может помочь смягчить эти опасения — в интересах простых украинцев.

Я прожил на Украине много лет и знаю эту страну досконально более двух десятилетий, поэтому могу с уверенностью сказать, что Россией двигал страх перед милитаризацией инфраструктуры НАТО на ее самой протяженной и уязвимой границе, и она неоднократно заявляла, что эта милитаризация является красной линией. Зачем отвергать этот факт, почему бы не поверить в него ради того, чтобы положить конец войне?

[Переговоры] в Минске и Стамбуле были основаны на военном нейтралитете Украины — Давид Арахамия, близкий друг Зеленского и главный переговорщик, сказал, что для России важен только нейтралитет, и они отказались от своих других целей, таких как денацификация, в качестве уступки.

Поэтому — ради украинского народа, состоящего из восточных славян и западноукраинских католиков, — я говорю: просто проведите переговоры и оставьте Украину в покое в военном отношении. Все долговые проблемы и все плохое, что связано с войной, исчезнет.

Альтернативой для Украины станет военное поражение, которое уже необратимо, и стратегическое поражение Запада на Украине с гораздо большим количеством погибших украинцев и меньшим количеством русских. То есть безоговорочная капитуляция Украины и множество украинцев разгневано на Запад за то, что он ведет их по ложному пути.

JamesB

В ответ Balanced_Perspective

Я жил в России и вел бизнес на Украине и в Белоруссии в течение 23 лет. Высказанные вами мнения на то, как начался этот конфликт, абсолютно правильны. Нам необходимо принять во внимание текущую военную ситуацию. Мирное урегулирование путем переговоров — это единственный путь вперед. И в этих рамках реструктуризация долга является реалистичной и достижимой.

Brit in Germany

"Конфликт затянулся дольше, чем ожидалось"

А какой результат ожидали?

Хочется надеяться, что России тоже придется задуматься.... (вряд ли Путину наплевать на благополучие российских граждан).

Balanced_Perspective

В ответ Brit in Germany

Запад вступил в этот многоплановый и сложный конфликт, чтобы победить Россию, прежде всего с помощью санкций. Вторичное давление через Украину используется как таран.

Согласно ожиданиям Запада, отмеченным в многочисленных публикациях, включая Foreign Affairs, Россия [должна была] рухнуть через 4-6 месяцев после начала СВО, что подорвало бы доверие к Путину, привело к смене режима и последующему распаду России.

К сожалению для Запада, Россия все еще стоит на ногах, и даже стала выше и сильнее, чем раньше.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов