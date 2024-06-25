Россия и Белоруссия выступили за укрепление внешнеполитических связей ОДКБ

Россия и Белоруссия выступили за улучшение внешнеполитической координации ОДКБ

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия нацелены на совершенствование внешнеполитической координации Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), расширение ее взаимодействия с другими организациями и продвижение статуса ее наблюдателя и партнера, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника.

Российский министр ранее прибыл в Минск, где провел переговоры со своим белорусским коллегой. У Лаврова также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания предусмотрена и встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания.

"Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации, расширение ее взаимодействия с другими международными организациями, а также активное продвижение статуса наблюдателя и партнера ОДКБ", - говорится в заявлении, при этом стороны подчеркивают "ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности".

При этом отмечается, что приоритетное внимание направлено на наращивание потенциала коллективных сил ОДКБ, в том числе миротворческого компонента, повышение их боеготовности и уровня координации оборонных структур государств, входящих в организацию. Также "прилагаются усилия по отработке эффективных алгоритмов кризисного реагирования организации".

"Минск и Москва высоко оценивают практический вклад ОДКБ в борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами", - подчеркивается в заявлении", - подчеркивается в заявлении.