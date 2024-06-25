Войти
РИА Новости

Россия и Белоруссия выступили за укрепление внешнеполитических связей ОДКБ

222
0
0
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Россия и Белоруссия выступили за улучшение внешнеполитической координации ОДКБ

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия нацелены на совершенствование внешнеполитической координации Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), расширение ее взаимодействия с другими организациями и продвижение статуса ее наблюдателя и партнера, говорится в совместном заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Сергея Алейника.

Российский министр ранее прибыл в Минск, где провел переговоры со своим белорусским коллегой. У Лаврова также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что программой пребывания предусмотрена и встреча с председателями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания.

"Нацелены на дальнейшее совершенствование внешнеполитической координации в рамках Организации, расширение ее взаимодействия с другими международными организациями, а также активное продвижение статуса наблюдателя и партнера ОДКБ", - говорится в заявлении, при этом стороны подчеркивают "ключевую роль ОДКБ в обеспечении и поддержании на необходимом уровне региональной безопасности и стабильности".

При этом отмечается, что приоритетное внимание направлено на наращивание потенциала коллективных сил ОДКБ, в том числе миротворческого компонента, повышение их боеготовности и уровня координации оборонных структур государств, входящих в организацию. Также "прилагаются усилия по отработке эффективных алгоритмов кризисного реагирования организации".

"Минск и Москва высоко оценивают практический вклад ОДКБ в борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами", - подчеркивается в заявлении", - подчеркивается в заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
31.12.2010
На благо России
18.09.2009
Потенциал перемен
03.04.2009
Весеннее настроение. Медведев и Обама договорились о разоружении
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
02.11.2007
Россия не обращает внимания на предвзятое отношение Запада к продаже вооружений
10.10.2007
Из-за стран СНГ Россия может лишиться доходов от экспорта оружия
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 03:42
  • 2163
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:58
  • 8
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:18
  • 1
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 21:21
  • 12
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 24.06 19:13
  • 6
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева
  • 24.06 18:41
  • 1
Кононенко счел скафандры "Орлан" самыми надежными для работы в открытом космосе
  • 24.06 17:40
  • 1
Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на свою военную технику
  • 24.06 17:16
  • 3
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.06 17:12
  • 1
Южная Корея ставит поставки оружия Украине в зависимость от передачи Россией военных технологий КНДР - чиновник
  • 24.06 10:56
  • 26
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 24.06 09:58
  • 3
МО РФ возложило ответственность за удар по Севастополю на США