Макрон заявил, что армия Франции не будет сражаться на Украине в ближайшем будущем

Французский лидер добавил, что понимает страх тех, кто "опасается, что конфликт распространится на Францию"

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос ведущего подкаста Generation Do it Youtself Матье Стефани. Запись подкаста имеется в распоряжении Agence France-Presse.

"Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить", - приводит агентство слова французского лидера.

Президент добавил, что понимает страх тех, кто "опасается, что конфликт распространится на Францию".

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.