Глава NASA считает, что американцы высадятся на Луну раньше китайцев

Билл Нельсон заявил, что Китай должен быть заинтересован в том, чтобы РФ не размещала ядерное оружие в космосе

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Программа Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) идет в соответствии с графиком, и американские астронавты высадятся на поверхность Луны раньше своих китайских коллег. Уверенность в этом выразил в интервью газете The Washington Post директор NASA Билл Нельсон.

"Я думаю, мы идем точно по графику", - отметил он, говоря об американской программе, которая, по его словам, позволит осуществить высадку астронавтов на Луну раньше Китая. По мнению Нельсона, "хорошим показателем" способности NASA добраться до Луны раньше Китая "стал успех SpaceX в их последнем полете на Starship", прототип которого 6 июня совершил первое успешное приводнение в Индийском океане в ходе четвертого испытательного полета. При этом, как подчеркнул руководитель управления, несмотря на конкуренцию, США и Китаю придется искать способы сосуществовать на Луне.

Нельсон подверг критике приписываемое Вашингтоном России намерение разместить ядерное оружие в космосе. "Все страны должны быть обеспокоены тем, что Россия может намереваться вывести на орбиту ядерное оружие. Такой потенциал может представлять угрозу для всех спутников, эксплуатируемых странами и компаниями по всему миру, а также для жизненно важных коммуникационных, научных, метеорологических, сельскохозяйственных, коммерческих служб и служб национальной безопасности, от которых мы все зависим", - утверждал он. По версии главы NASA, Китай должен быть "заинтересован в том, чтобы Россия не размещала ядерное оружие" в космосе.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Существующих систем его доставки вполне достаточно, уточнил он. По словам замминистра, здесь нет "какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности".

NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида", которая будет состоять из трех этапов, весной 2019 года. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет установленного на сверхтяжелую ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis II) предполагает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.