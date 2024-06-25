Администрация президента США запретила гражданам и компаниям использовать программное обеспечение (ПО) «Лаборатории Касперского» на территории Соединённых Штатов, сообщил в четверг телеканал CNN, называя событие «беспрецедентным», со ссылкой на заявление главы Минторга США Джину Раймондо (Gina Raimondo).

Сообщаем, что после проведения необычайно тщательного расследования, мы предпринимаем меры… которые запретят «Лаборатории Касперского» и всем её отделениям, «дочкам» и материнской компании предоставлять услуги по обеспечению кибербезопасности и антивирусное ПО на всей территории страны, — заявила Раймондо.

Мы также добавляем три организации «Лаборатории Касперского в «чёрный список», это значит, что они не смогут продавать или осуществлять обновления ПО в США, — пояснила глава Минторга. — Россия продемонстрировала возможность и даже более того — намерение задействовать компании вроде Kaspersky для сбора и использования в качестве оружия персональных данных американцев.

Напомним, Вашингтон, в 2017 году предписал госведомствам удалить ПО «Лаборатории Касперского» из своих IT-систем, 2022 году США уже включили ЛК в список компаний, представляющих угрозу США. Однако, подчёркивает CNN, готовящийся запрет для частных компаний пользоваться ПО «Лаборатория Касперского» беспрецедентен.

Напомним также, в течение нескольких лет американцев бездоказательно пугали исходящей от ЛК угрозой. Логика была примерно такой: маловероятно, чтобы ЛК могла бы работать самостоятельно в России, где «в экономике доминируют государственные компании, а власть шпионских агентств резко возросла при Владимире Путине».

Один американский конгрессмен даже утверждал (2017), будто офис ЛК находится на Лубянке в здании ФСБ. Врать конгрессмену потребовалось в оправдание запрета закупок продуктов «Лаборатории».

Вслед за США кампания по дискредитации российского разработчика была запущена в 2018 году в ЕС.

От редакции

История введения американских санкций в отношении «Лаборатории Касперского» образцова в качестве примера технологии бандитского по сути нападения США на неугодные объекты, будь то компании, любые некоммерческие организации, конкретные люди.

В случае с ЛК всё началось 12 лет назад информационной кампанией, вот её первый эпизод. Автор текста – приглашённый участник заседаний «Горного форума» (о нём подробнее, в частности, здесь), чьё поведение в Москве, куда он приехал ради встречи с Касперским, отличалось параноидальным своеобразием: боялся всего, включая гостиничный хотспот. Этого недалёкого человека, очевидно, просто использовали. Как и Wired. Дальше – больше.

А Касперский, надо отдать ему должное, со своей стороны проявил позорное для агента КГБ добродушие. Даже показывал агенту «Горного форума» свой майорский китель, висящий в шкафу «по приколу».

После информационной подготовки и началось последовательное санкционирование, описанное выше. Публикации Wired сделали своё дело, конгрессменов не надо было ни в чём убеждать. А теперь не надо убеждать и американского обывателя.