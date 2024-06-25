Администрация президента США запретила гражданам и компаниям использовать программное обеспечение (ПО) «Лаборатории Касперского» на территории Соединённых Штатов, сообщил в четверг телеканал CNN, называя событие «беспрецедентным», со ссылкой на заявление главы Минторга США Джину Раймондо (Gina Raimondo).
Напомним, Вашингтон, в 2017 году предписал госведомствам удалить ПО «Лаборатории Касперского» из своих IT-систем, 2022 году США уже включили ЛК в список компаний, представляющих угрозу США. Однако, подчёркивает CNN, готовящийся запрет для частных компаний пользоваться ПО «Лаборатория Касперского» беспрецедентен.
Напомним также, в течение нескольких лет американцев бездоказательно пугали исходящей от ЛК угрозой. Логика была примерно такой: маловероятно, чтобы ЛК могла бы работать самостоятельно в России, где «в экономике доминируют государственные компании, а власть шпионских агентств резко возросла при Владимире Путине».
Один американский конгрессмен даже утверждал (2017), будто офис ЛК находится на Лубянке в здании ФСБ. Врать конгрессмену потребовалось в оправдание запрета закупок продуктов «Лаборатории».
Вслед за США кампания по дискредитации российского разработчика была запущена в 2018 году в ЕС.
От редакции
История введения американских санкций в отношении «Лаборатории Касперского» образцова в качестве примера технологии бандитского по сути нападения США на неугодные объекты, будь то компании, любые некоммерческие организации, конкретные люди.
В случае с ЛК всё началось 12 лет назад информационной кампанией, вот её первый эпизод. Автор текста – приглашённый участник заседаний «Горного форума» (о нём подробнее, в частности, здесь), чьё поведение в Москве, куда он приехал ради встречи с Касперским, отличалось параноидальным своеобразием: боялся всего, включая гостиничный хотспот. Этого недалёкого человека, очевидно, просто использовали. Как и Wired. Дальше – больше.
А Касперский, надо отдать ему должное, со своей стороны проявил позорное для агента КГБ добродушие. Даже показывал агенту «Горного форума» свой майорский китель, висящий в шкафу «по приколу».
После информационной подготовки и началось последовательное санкционирование, описанное выше. Публикации Wired сделали своё дело, конгрессменов не надо было ни в чём убеждать. А теперь не надо убеждать и американского обывателя.