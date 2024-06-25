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ТАСС

В офисе Зеленского выступили с новыми угрозами Крыму

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что там для ВСУ сотни целей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес Крыма, заявив, что там для ВСУ сотни целей.

"Крым - это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей", - написал он в Telegram-канале, утверждая, что "мирной жизни" на полуострове не будет.

Новые угрозы прозвучали на фоне атаки ВСУ 23 июня на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом. 

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Страны
Украина
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