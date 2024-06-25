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Техкульт

Крошечная антенна Starlink Mini обеспечит стомегабитный Wi-Fi 6 всего за $299

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Starlink Mini

Илон Маск анонсировал очередную революцию в системе связи, имя которой Starlink Mini. Это новое поколение тарелок для спутникового Интернета Starlink, которое специально разработано для нужд широкого круга потребителей. Во-первых, это компактное и мобильное устройство. Во-вторых, оно вдвое дешевле типовой антенны Starlink.

Официальной презентации Starlink Mini еще только предстоит дождаться. Частично осведомленный в вопросе инженер Олег Кутков представил общественности несколько фото новинки и скриншоты из сертификации. В ответ Илон Маск написал, что лично собрал и настроил тарелку менее чем за 5 минут. И подчеркнул, что отправил этот твит через систему спутниковой связи Starlink. Известно, что Starlink Mini поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6 в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, 3x3 MIMO и 802.11ax для повышения скорости и дальности действия. Для сторонников проводного соединения предусмотрен порт Ethernet. Скорость работы оставляет желать лучшего, так как 100 Мбит/с весьма неплохо, но все же вдвое меньше, чем у оригинального комплекта Starlink. С другой стороны, новая модель как раз планируется вдвое дешевле прежней, так что результат закономерный.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
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