Счет шел на секунды: как сбивали ATACMS над Севастополем

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ, 23 июня 2024 года.

В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ATACMS

23 июня зенитные ракетные подразделения ВКС РФ поразили в небе над Севастополем пять ракет АТАСМS. Обломки одной из них после подрыва боевой части ЗУР в окрестностях цели упали на пляже. Погибли трое детей и двое взрослых. После атаки губернатор Михаил Развожаев ввел в Севастополе режим чрезвычайной ситуации. Как происходит отражение атак над городской застройкой, в чем особенность стрельбы по американским ракетам ATACMS и что делать, чтобы трагедия не повторилась, - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По последним данным Минздрава, в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. 24 июня в Севастополе объявлено днем траура. Губернатор города Михаил Развожаев своим указом ввел на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации.

Боевая стрельба над городом

Об особенностях и деталях событий в Севастополе на данном этапе можно судить исключительно в виде предположений и версий. По всей видимости, в боевой стрельбе по ракетам ATACMS принимали участие зенитные ракетные дивизионы 12-го зенитного ракетного полка (пункт постоянной дислокации - Севастополь, боевой состав до 24 февраля 2022 года - командный пункт системы и два зрдн С-400 «Триумф») 31-й дивизии ПВО Воздушно-космических сил России.

Дальняя граница зоны поражения по тактическим баллистическим ракетам «Триумфа» сравнительно невелика. В идеальных полигонных условиях она составляет примерно 60 км. На практике, как правило, зона поражения по ATACMS значительно меньше, поскольку ее размеры сильно зависят от характеристик входа в зону поражения зенитного ракетного комплекса тактической баллистической ракеты, то есть скорости цели, высоты, остроты углов входа и так называемого курсового параметра.

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То есть в конкретных условиях Севастополя боевую стрельбу по ТБР, скорее всего, зенитным ракетным подразделениям однозначно придется вести над городом (да и без всякого преувеличения, юг полуострова практически весь представляет собой плотную городскую застройку).

Разумеется, в подобных условиях для боевых расчетов зенитных ракетных войск вводятся различного рода ограничения, к примеру, назначаются зоны запрета пуска, устанавливаются ограничения подрыва боевых частей ЗУР по высотам и пр.

Но в ряде случаев сделать это представляется затруднительным. К примеру, в условиях того же Севастополя ответ на вопрос - где заканчиваются якорные стоянки кораблей Черноморского флота и начинается плотная городская застройка, сформулировать достаточно трудно. А прикрытие сил флота, к примеру, одна из самых приоритетных задач зенитных ракетных войск.

Поэтому обвинения в адрес расчетов зенитных ракетных войск, которые осуществляли боевую стрельбу над городом, скорее всего, по результатам анализа боевой работы и детального разбора соответствующих комиссий будут признаны безосновательными.

Почему не объявили ракетную опасность

Разумеется, во время боевой работы сил и средств ПВО надо объявлять воздушную тревогу и всеми возможными способами обезопасить мирное население, не допускать его нахождения на открытых пространствах. В ходе стрельбы ЗУР и ракетами класса «воздух-воздух» истребительной авиации на землю падают достаточно крупные фрагменты как пораженных целей, так и остатки/обломки средств поражения - зенитных управляемых и авиационных ракет.

Никакого полного атомного распада при подрыве боевых частей ракет в окрестностях целей не происходит. Иногда падают даже сравнительно малоповрежденные самолеты с запасом топлива и неизрасходованным боекомплектом.

Поэтому мирное население в ходе налета средств воздушного нападения противника должно, безусловно, находиться в убежищах. А чтобы этот процесс (укрытия людей) проходил при объявлении воздушной тревоги быстро и организованно, необходимы соответствующие учения и тренировки.

Почему этого не произошло в данном конкретном случае (23 июня) - предмет отдельного разбирательства. Но есть в этой проблеме и разного рода объективные обстоятельства.

Ракета ATACMS, напомним, представляет собой высокоскоростное изделие. Скорость полета этой ТБР составляет порядка 1000 метров в секунду. Время полета от момента пуска до назначенного объекта поражения - всего несколько минут.

Даже при условии своевременного обнаружения этой ракеты средствами радиолокационной разведки и оповещения в тот же момент времени гражданских властей, для принятия необходимых мер у последних остается всего несколько десятков секунд.

Теперь представим, сколько времени потребуется для того, чтобы убрать людей с любого городского пляжа. Да и вообразить себе подобные учения в разгар курортного сезона пока тоже весьма затруднительно.

К этому следует добавить, что противник для ударов выбирает наиболее благоприятное время. И атаки неприятелем производятся, как правило, внезапно (можно сказать, в самый неподходящий момент для обороняющейся стороны).

Так что когда некоторыми представителями экспертного сообщества выдвигаются поспешные и не всегда обоснованные обвинения в адрес боевых расчетов сил и средств ПВО, военного командования, гражданских руководителей, следует, наверное, в полном объеме учитывать все обстоятельства произошедшего. Но необходимо и делать соответствующие выводы и принимать все необходимые меры, чтобы ничего подобного впредь не повторялось.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок