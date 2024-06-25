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«Туполев» завершил техническое перевооружение трех цехов на Казанском авиазаводе

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Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации завершено техническое перевооружение цехов подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы. Реализация этой программы позволит вплотную подойти к кратному увеличению выпуска полностью отечественного среднемагистрального самолета Ту-214 и других изделий компании.

Масштабная программа по полному импортозамещению на предприятии АО «Туполев» вышла на новый этап. По девяти объектам, в том числе цехам агрегатной и окончательной сборки, получены заключения о соответствии, а также разрешения на ввод в эксплуатацию. На данный момент строительная готовность производства термообработки и покрытий составляет 86%.

«В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, утвержденной Правительством РФ, «Туполеву» поставлена задача увеличить серийный выпуск Ту-214. Для этого нам нужно в кратчайшие сроки нарастить производственные мощности. Пока мы идем по этим показателям в графике, даже с некоторым опережением по контрактации», – сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Генеральным подрядчиком работ является АО «Казанский гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова». В рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса КазГАП выполняет на Казанском авиационном заводе работы по десяти объектам капитального строительства на сумму около 30 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
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