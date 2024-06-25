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ТАСС

Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников

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Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

В декабре 2023 года президент России подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обновил положение о Федеральной службе безопасности. Теперь ведомство, в частности, будет участвовать в отборе призывников.

Положение дополнено подпунктом следующего содержания: "В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу".

В документ внесены и некоторые другие изменения.

В декабре 2023 года Путин подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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