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Microsoft прекратила топить свои серверы в море

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters.

Microsoft закрыла проект по размещению подводных дата-центров

Корпорация Microsoft прекратила затапливать центры обработки данных (ЦОД) в рамках проекта Project Natick. На это обратило внимание издание Neowin.

В 2016 году компания анонсировала проект Project Natick по установке дата-центров под водой — в морях и океанах. Считалось, что таким образом Microsoft сэкономит на охлаждении и обслуживании ЦОД. В 2018 году стало известно, что корпорация разместила 864 сервера на глубине 35 метров у побережья Шотландии. Спустя восемь лет проект закрыли.

В Microsoft не стали напрямую заявлять о сворачивании Project Natick. Журналисты нашли информацию об этом на веб-сайте Data Center Dynamics. В материале топ-менеджер корпорации Ноэль Уолш подтвердил закрытие проекта и отметил, что компания применит накопленные знания «в других случаях».

По словам специалистов Neowin, выяснилось, что отказы оборудования в случае подводных ЦОД случались в восемь раз меньше, чем у аналогов на земле. Также если на размещение наземных дата-центров требовалось до двух лет, то подводные ЦОД разворачивали за 90 дней. Однако по скрытым причинам в Microsoft отказались от этой идеи.

В начале июня журналисты издания Windows Latest назвали функцию Recall в Windows 11 «пиар-катастрофой». Опция умеет делать скриншоты экрана в автоматическом режиме и сохранять их на диске.

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