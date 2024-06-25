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Военное обозрение

Беспилотные технологии стали хитом международной выставки вооружений Eurosatory 2024

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Источник изображения: topwar.ru

На прошедшем в Париже международном военно-техническом салоне Eurosatory 2024 внимание большинства посетителей было приковано к новинкам беспилотной военной техники, ставших настоящим, если можно так выразиться, хитом На выставке были представлены различные беспилотные системы, как воздушного и морского, так и наземного применения.

В частности, французские производители презентовали свой образец патрульного БПЛА, который в ближайшее время может поступить на вооружение армии Пятой республики. Отдельно стоит отметить стенд с украинской продукцией. На нем были представлены как безэкипажные катера «Магура», с помощью которых киевский режим планирует и дальше атаковать корабли Черноморского флота РФ, так и ударные дроны, которые, по сути, являются копией разработок российских конструкторов.

Речь идет о БПЛА «Булава», который внешне практически невозможно отличить от ставшего легендарным российского дрона-камикадзе «Ланцет». Этот беспилотник уже стал одним из символов специальной военной операции. С его помощью были поражены более двух тысяч единиц военной техники, как украинского, так и западного производства.

В течение длительного времени украинские военные не могли ничего противопоставить действиям российских «Ланцетов». Однако некоторое время назад из Киева стали поступать сообщения о разработке украинского аналога отечественного барражирующего боеприпаса. Пока неизвестно, когда и в каком количестве киевский режим сможет применить свои разработки непосредственно в зоне СВО, но сам факт того, что они есть, требует особого внимания российских военных.

В целом же, как отмечают эксперты, повышенное внимание публики именно к беспилотным технологиям, говорит о том, что именно они будут определять рисунок и реальность не только настоящих, но и будущих военных конфликтов.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Булава-30
Проекты
БПЛА
ЧФ
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