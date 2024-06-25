Депутат Рады Костенко: Россия ищет слабое место ВСУ для главного удара

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенков эфире "Радио НВ".

"Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар", — отметил он.

Как утверждает Костенко, Россия начала применять такую тактику, понимая, что у Украины слабый мобилизационный потенциал и нехватка резервов. Все это, по его словам, не позволяет ВСУ обеспечивать оборону на всех участках фронта.

В понедельник Министерство обороны России сообщило, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток". Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а ВСУ потеряли более 610 человек на этом участке. Военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, а ВСУ потеряли до 480 военнослужащих на этом участке фронта.