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РИА Новости

"Основной удар": в Раде испугались российской тактики

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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Депутат Рады Костенко: Россия ищет слабое место ВСУ для главного удара

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия заставляет ВСУ растягивать войска по всему фронту, чтобы найти слабое место и нанести основной удар, заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенков эфире "Радио НВ".

"Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар", — отметил он.

Как утверждает Костенко, Россия начала применять такую тактику, понимая, что у Украины слабый мобилизационный потенциал и нехватка резервов. Все это, по его словам, не позволяет ВСУ обеспечивать оборону на всех участках фронта.

В понедельник Министерство обороны России сообщило, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток". Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а ВСУ потеряли более 610 человек на этом участке. Военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи, а ВСУ потеряли до 480 военнослужащих на этом участке фронта.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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