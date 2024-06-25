ЕС считает "недостоверными" сообщения о теракте в Севастополе с применением ракет НАТО

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что слова РФ имеют "достоверность, близкую к нулевой"

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюз не стал осуждать теракт против гражданского населения в Севастополе с использованием американских ракет ATACMS. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ на запрос ТАСС заявил, что Евросоюз считает информацию властей Крыма о гибели 4 человек и свыше 150 пострадавших "не достойной доверия".

Штаб-квартира НАТО на аналогичный запрос ТАСС пока не ответила.

По словам Стано, заявления властей РФ о действиях Украины и их последствиях "имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия". Представитель внешнеполитической службы ЕС отвечал на вопрос об ударе оружием НАТО в кассетном снаряжении по гражданским жителям Крыма.