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ТАСС

ФРГ не пересматривала правила применения оружия для ВСУ

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что у их оружия радиус действия значительно меньше, чем у американского

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. ФРГ разрешала ВСУ применять свое вооружение для обороны Харьковской области в приграничных районах, в этом контексте ничего не поменялось, поскольку германское оружие не такое дальнобойное, как американское. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы говорим о приграничных районах, изменений нет", - сказал он. "Следует учитывать, что представляет собой германское оружие. У него есть радиус действия, который значительно меньше, чем у американского. В этом смысле для нас тоже нет никаких изменений", - добавил Хебештрайт.

Представитель кабмина также добавил, что Берлин не располагает собственной информацией об ударе по Севастополю.

Власти США посчитали допустимым применение поставляемых Киеву американских вооружений для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу.

Как сообщила 21 июня американская газета Politico со ссылкой на источники, власти США посчитали допустимым применение поставляемых Киеву американских вооружений для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, "а не только в районе вблизи Харькова". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон считает допустимыми удары американским оружием по российским войскам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью Украины.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". 

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