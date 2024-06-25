AeroVironment испытала БЛА JUMP-20 с двигателем на тяжелом топливе

ЦАМТО, 24 июня. Американская компания AeroVironment объявила об успешном проведении испытаний беспилотного летательного аппарата JUMP-20 с двигателем на тяжелом топливе.

Как заявлено, более высокая мощность и более низкая скорость сгорания топлива, обеспечиваемые двигателем на тяжелом топливе, расширяют возможности JUMP-20. Интеграция данной установки делает JUMP-20 многоцелевым БЛА, который может автономно выполнять задачи в сложных условиях.

По информации представителя компании, оснащение двигателем на тяжелом топливе позволяет предлагать эффективное решение вертикального взлета и посадки с большей продолжительностью полета и сниженным расходом топлива. Он может применяться на суше и на море, где организовано снабжение данным видом топлива.

Двигатель мощностью 15 л.с. специально создан для беспилотных систем, и может работать на различных видах топлива и бензине. Высоконадежный двигатель с минимальным расходом топлива требует менее частых циклов технического обслуживания и капитального ремонта. Он легче традиционных бензиновых двигателей, обеспечивает возможность автоматического запуска, что позволяет предлагать простой в эксплуатации БЛА, требующий меньшего участия оператора в обслуживании.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии БЛА самолетного типа JUMP-20 оснащен бензиновым двигателем, приводящим в движение тянущий винт, и четырехроторной системой вертикального взлета и посадки с четырьмя электродвигателями, что делает его полностью независимым от взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры. БЛА способен развивать скорость 92 км/ч, находиться в воздухе более 13 часов и действовать в радиусе до 185 км от станции управления.