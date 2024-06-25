Войти
ЦАМТО

AeroVironment испытала БЛА JUMP-20 с двигателем на тяжелом топливе

210
0
0
БПЛА Jump 20 от AeroVironment
БПЛА Jump 20 от AeroVironment.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 24 июня. Американская компания AeroVironment объявила об успешном проведении испытаний беспилотного летательного аппарата JUMP-20 с двигателем на тяжелом топливе.

Как заявлено, более высокая мощность и более низкая скорость сгорания топлива, обеспечиваемые двигателем на тяжелом топливе, расширяют возможности JUMP-20. Интеграция данной установки делает JUMP-20 многоцелевым БЛА, который может автономно выполнять задачи в сложных условиях.

По информации представителя компании, оснащение двигателем на тяжелом топливе позволяет предлагать эффективное решение вертикального взлета и посадки с большей продолжительностью полета и сниженным расходом топлива. Он может применяться на суше и на море, где организовано снабжение данным видом топлива.

Двигатель мощностью 15 л.с. специально создан для беспилотных систем, и может работать на различных видах топлива и бензине. Высоконадежный двигатель с минимальным расходом топлива требует менее частых циклов технического обслуживания и капитального ремонта. Он легче традиционных бензиновых двигателей, обеспечивает возможность автоматического запуска, что позволяет предлагать простой в эксплуатации БЛА, требующий меньшего участия оператора в обслуживании.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии БЛА самолетного типа JUMP-20 оснащен бензиновым двигателем, приводящим в движение тянущий винт, и четырехроторной системой вертикального взлета и посадки с четырьмя электродвигателями, что делает его полностью независимым от взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры. БЛА способен развивать скорость 92 км/ч, находиться в воздухе более 13 часов и действовать в радиусе до 185 км от станции управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.12.2006
Реинкарнация "Искандера"
21.12.2006
ВМС США получили новый дальний беспилотник
11.12.2006
Выбор России. Развивать российский авиапром поможет EADS
07.12.2006
"БАРАК" ПРОТИВ "ТРИШУЛА" ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ НАСТОЙЧИВО ЗАВОЕВЫВАЮТ ИНДИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ РЫНОК
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
02.10.2006
На выставке СИНПРОДЕ-2006 Аргентина продемонстрировала беспилотный летательный аппарат "Кабур"
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 03:42
  • 2163
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:58
  • 8
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:18
  • 1
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 21:21
  • 12
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 24.06 19:13
  • 6
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева
  • 24.06 18:41
  • 1
Кононенко счел скафандры "Орлан" самыми надежными для работы в открытом космосе
  • 24.06 17:40
  • 1
Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на свою военную технику
  • 24.06 17:16
  • 3
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.06 17:12
  • 1
Южная Корея ставит поставки оружия Украине в зависимость от передачи Россией военных технологий КНДР - чиновник
  • 24.06 10:56
  • 26
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 24.06 09:58
  • 3
МО РФ возложило ответственность за удар по Севастополю на США