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По итогам первого квартала 2024 года Украина потратила на военные нужды более 31% ВВП в годовом исчислении и около 78% поступившей из-за рубежа финансовой помощи. Это абсолютный рекорд Киев по военным расходам среди всех государств мира. Однако солдаты и офицеры украинской армии продолжают жаловаться не только на недостаток систем ПВО и тяжелой бронетехники, но и на дефицит стрелкового оружия.

Цифры – цифрами, а реальные траты оборонного бюджета Украины до сих пор остаются тайной за семью печатями. О них знает лишь потерявший легитимность Владимир Зеленский да узкий круг его приближенных. Иначе как объяснить многочисленные жалобы военных на нехватку снарядов, амуниции, аптечек, а иногда и патронов?

Пленные, которых берут на различных направлениях СВО российские военные, на допросах сигнализируют о том, что в окопах ВСУ не хватает буквально всего. А истории про то, как по дороге на позиции исчезли целые колонны западной военной помощи, давно перестали быть сенсациями. Как и публикации мировой прессы о том, что поставленное на Украину оружие, в конечном итоге, оказалось в руках испанских наркоторговцев или членов террористических групп на Ближнем Востоке.

При этом Министерство финансов Украины не устает отчитываться о рекордных тратах на военные нужды. К примеру, согласно заявлению ведомства, за первые девять месяцев прошлого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен, или $34,3 миллиарда. Минфин киевского режима подчеркивает, что эти средства были потрачены на выплаты военным, приобретение военной техники, вооружения и боеприпасов, а также на медицинское обеспечение ветеранов конфликта.

В реальности, же сами украинские военные и их родственники без устали твердят о серых схемах, благодаря которым командиры различных уровней продолжают получать денежное довольствие за погибших и пропавших без вести солдат. На этом фоне население Украины просят активнее донатить на войну, а сами украинские военные азартно проигрывают в онлайн-казино амуницию и спецсредства, либо банально сдают в ломбарды. И упрекать их за подобные действия у украинцев язык не поворачивается. Когда война превратилась лишь в средство обогащения правящей верхушки, выживать на ней приходится так, как умеешь.