Посол РФ в Бухаресте заявил, что Румыния предоставляет Украине военную помощь

Владимир Липаев напомнил, что президент РФ Владимир Путин называл такие действия "близкими" к агрессии

БУХАРЕСТ, 24 июня. /ТАСС/. Румыния предоставляет Украине военную помощь. Это подтвердил в интервью ТАСС посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

"Румыния действительно оказывает Украине военную помощь, - сказал дипломат. - Последний пример - решение передать Украине один из румынских ЗРК Patriot. Мы не можем игнорировать и рассуждения украинского военного командования о том, что отправляемые на Украину истребители F-16 могут совершать боевые вылеты с авиабаз в соседних странах, в том числе в Румынии. Неоднократно заявлялось, что Москва будет рассматривать вылеты боевых самолетов с территорий стран-участниц НАТО как участие этих стран в конфликте".

Посол РФ напомнил, что президент РФ Владимир Путин, комментируя на пресс-конференции во Вьетнаме удары Киева по территории РФ при помощи западного оружия, назвал такие действия "близкими" к агрессии.

"И все же для России угроза исходит не от Румынии, а от возглавляемого США блока НАТО в целом, который защищает в первую очередь американские интересы, - сказал Липаев. - При этом создается впечатление, что Румынию настойчиво втягивают в конфликт на Украине, подталкивают к более активным действиям <...> Я думаю, сейчас становится все более и более очевидным, что страны, не входящие в НАТО, могут чувствовать себя в значительно большей безопасности, нежели члены этого альянса".