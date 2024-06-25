Американские депутаты подталкивают Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона к расширению сотрудничества с Тайванем и Израилем

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Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона должно расширить партнёрские отношения с Израилем и Тайванем для укрепления их оборонно-промышленных баз. Такую точку зрения высказала группа законодателей из палаты представителей Конгресса США. По мнению американских парламентариев, необходимо наладить стратегическое партнерство между оборонными ведомствами США, Израиля и Тайваня.

Подчеркивается, что оно должно включать в себя координацию по вопросам приоритетов оборонной промышленности и разработки технологий двойного назначения, а также помощь в поиске путей для исследований и разработок стартапов.

Эксперты, комментируя инициативу американских парламентариев, обращают внимание на тот факт, что Тайбэй, вероятно, будет заинтересован в налаживании подобного сотрудничества, а вот Израилю оно, мягко говоря, неинтересно. Дело в том, что Израиль и без США является одним из лидеров в области разработок различных БПЛА и систем противодействия им. И делиться своими планами со Штатами, несмотря на статус партнера, вряд ли захочет. Если, конечно, всё не упрётся в очередные американские «инвестиции».

Еще одна странность в инициативе американских законодателей заключается в том, что Подразделение оборонных инноваций изначально создавалось вовсе не для того, чтобы противостоять кому бы то ни было, как теперь предлагают члены палаты представителей. Они подчеркивают, что налаживание сотрудничества между Пентагоном и министерствами обороны Израиля и Тайваня необходимо для успешного противостояния разработке Ираном оборонных технологий двойного назначения. При этом реальных мер и инструментов такого противостояния парламентарии из США не предлагают.