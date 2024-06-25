В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия

Песков: вопрос о приведении ядерной доктрины к современным реалиям обсуждается

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проработка вопроса об изменении время принятия решения на применение ядерного оружия ведется, ее нужно приводить к современным реалиям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении (ядерной - ред.) доктрины в соответствии с нынешними реалиями - об этом говорил президент (РФ) Путин. Эта работа ведется, пока мне больше сказать нечего", - сказал Песков журналистам.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия.