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Вестник Мордовии

Чем опасна отправленная на Украину из США легкая самоходная гаубица Hawkeye

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Артиллерия"

Страны НАТО, в том числе США, обкатывают на Украине свои новейшие вооружения. Стало известно о появлении у формирований неонацистов 105-мм самоходной гаубицы Hawkeye "Соколиный глаз", которая еще испытывается и не находится в серийном производстве.

Платформой для этой артсистемы пока выбран известный армейский вездеход Humvee M1152A1 (4х4). В то же время его можно заменить на более современные транспортные средства, в том числе иностранные.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Артиллерия"

Главной опасностью этой САУ является то, что она может развернуться, сделать выстрел, а потом быстро сняться с позиции, переместившись на новую. На это тратится не более 30 секунд. По мнению создателей, это позволяет уклоняться от ответного огня.

Такие боевые машины предназначены для аэромобильных, легких частей и соединений. Они могут, например, легко транспортироваться внутри и на внешней подвеске вертолетов.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Артиллерия"

Дальность стрельбы обычными боеприпасами - 11500, при использовании активно-реактивных снарядов - 15100 метров. Скорострельность: 10-12 выстрелов в минуту. Расчет - три человека. Масса - 4400 килограмм.

Правда, как считают российские военные эксперты, Hawkeye создавалась еще до массового внедрения в военное дело барражирующих боеприпасов, дронов-камикадзе и БПЛА, способных сбрасывать небольшие бомбы. Именно не артиллерия, а беспилотники теперь являются наиболее опасными врагами этой САУ. Так что, вероятность увидеть сожженную "Ланцетом" или чем-то другим установку такого типа очень велика.

Лев Романов

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Страны
США
Украина
Продукция
E2C
HMMWV
Проекты
NATO
БПЛА
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