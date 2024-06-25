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Flotprom

Два новейших заправщика ВМС Австралии выбыли из строя

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Два новейших австралийских судна снабжения класса "Сэплай" (Supply) в настоящее время выведены из эксплуатации. Как сообщает USNI News, министр обороны Австралии Ричард Марлес подтвердил, что второе судно этого типа "Столварт" (Stalwart) не может выполнять задачи из-за дефектов двигателя и присоединилось к головному снабженцу "Сэплай", который выведен в ремонт с марта 2023 года.

"Теперь очевидно, что выход из строя обоих судов снабжения класса "Сэплай" вызывает вопросы к их конструкции", – цитирует издание слова министра.

Судно снабжения "Столварт", Австралия

Royal Australian Navy


Марлз обратился к командующему Королевским военно-морским флотом Австралии адмиралу Марку Хаммонду с вопросом, когда "Столварт" и "Сэплай" вернутся в строй и какие меры предпринимаются, чтобы флот не столкнулся с проблемами снабжения.

Ранее, на прошлой неделе, издание ABC News сообщило, что "Столварт" задержится в порту Дарвина для устранения дефектов двигателя. О прибытии судна в порт 23 мая информировало Минобороны Австралии.

По словам адмирала Хаммонда, "Столварт" столкнулся с проблемами с двигателем во время транзита в Дарвин, когда уже завершил выполнение оперативных заданий и обязанностей по охране границ. Он также сообщил, что флот проведет техническое расследование обстоятельств поломки, а также устранит дефект, чтобы судно безопасно дошло до порта приписки в Гарден-Айленд и встало на период технического обслуживания в Перте.

"Сэплай" проходит ремонт с марта 2023 года и, как ожидается, вернется в строй не раньше 2025 года. Причина столь долгого ремонта нового судна – обнаружение дефекта элемента промежуточного вала длиной почти 15 метров и массой в 21 тонну. Проблему связали с нарушениями при центровке во время строительства судна на верфи Navantia в Испании. Производство совпало с пандемией COVID-19, и Канберра не смогла отправить своих специалистов для контроля и приемки этапов строительства.

Navantia взяла на себя ответственность за дефект и пообещала отремонтировать вал по гарантии. Однако срок поставки составит около 40 недель.

Напомним, что вспомогательные суда класса "Сэплай" заказали испанской компании Navantia в 2016 году. Они заменили в составе австралийского флота танкеры "Саксесс" и "Сириус".

Головное судно заложили на верфи Navantia в Ферроле в ноябре 2017 года и спустили на воду через год. Сроки передачи судна заказчику пришлось пересмотреть из-за пандемии коронавируса. Ходовые испытания танкера завершились в августе 2020 года, а в октябре он прибыл в Австралию, где завершилась установка на борту специального оборудования и прошли финальные испытания. "Сэплай" пополнил состав австралийского флота весной 2021 года.

"Столварт" заложили в Испании в ноябре 2018 года, спустили на воду в августе 2019 года. Судно передали австралийскому флоту в сентябре 2021 года.

Суда для Австралии разработаны на основе испанских транспортов класса "Кантабрия". Водоизмещение достигает 19 500 тонн, длина корпуса – 173,9 метра, ширина – 23 метра. Танкеры развивают скорость до 20 узлов, дальность плавания – 6000 морских миль. Экипаж – 122 человека.

Каждое судно способно взять на борт 1450 кубометров авиационного топлива, 8200 кубометров дизельного топлива, 1400 кубометров пресной воды, 270 тонн боеприпасов и 470 тонн продовольствия. На борту предусмотрено базирование одного вертолета.

Помимо пополнения запасов кораблей и судов австралийского флота, "Сэплай" и "Столварт" могут участвовать в борьбе с загрязнением окружающей среды на море, а также оказывать поддержку в рамках гуманитарных операций и в случае стихийных бедствий.

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Страны
Австpалия
Испания
Проекты
2020-й год
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