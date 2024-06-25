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РИА Новости

Военный аналитик раскрыл роль Global Hawk в атаке на Севастополь

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

Военный аналитик Леонков об атаке на Севастополь: ATACMS отклонилась не случайно

Во время атаки ВСУ на Севастополь четыре ракеты ATACMS были сбиты, а пятая изменила траекторию и сбросила кассетные боеприпасы над пляжем. Почему так произошло, объяснил в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков.

Ракета ATACMS, сдетонировавшая над пляжем в Севастополе, не случайно изменила траекторию, уверен военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, ключевую роль в корректировке ее полетного задания сыграл американский беспилотник, находившийся недалеко от Крыма.

ВСУ нанесли удар по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, пятая отклонилась от траектории и сдетонировала над городским пляжем. Погибли четыре человека, более 150 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

"Одна из ракет отклонилась и разрядила кассетную часть над пляжем, пострадало очень много мирных людей, дети погибли: две девочки, девять лет и два года. В чем особенность этой атаки – в том, что ей (ракете, – ред.) изменили полетное задание в воздухе. <…> У нее есть инновационная навигационная система, которая делает корректировку либо по GPS-приемнику, либо корректировку делают извне с помощью разведывательных комплексов. Ей корректируют точку, где она должна изменить свое движение: поверни влево, вправо, вверх, вниз… И таким образом ракета маневрирует для того, чтобы обойти, например, зону, которую защищают комплексы ПВО. Так можно делать, если у вас в воздухе висит разведчик, который видит, как работает ПВО", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

По его словам, корректировка маршрута в полете – новая опция для ATACMS.

"Такая тактика применялась украинскими силами с помощью американских кураторов, когда они, например, засылали ракеты Storm Shadow и SCALP. То есть меняли траекторию полета для того, чтобы избежать поражения нашими средствами. Нам все-таки удавалось (сбивать эти ракеты, – ред.), но не всегда. То, что произошло над Севастополем, говорит о том, что теперь такими свойствами обладает ракета ATACMS. Я думаю, что это новые ракеты ATACMS. <…> Я думаю, что ракета отклонилась не случайно, и не случайно в это время в воздухе находился беспилотный стратегический разведчик Global Hawk", – подчеркнул Алексей Леонков.

Специалист, изменивший траекторию полета ракеты, отлично знал, что она сбросит кассетные боеприпасы над пляжем, где отдыхают мирные люди, считает военный аналитик.

"В данном случае это были мирные жители, которые отдыхали и купались в море. То есть они знали, по чему бьют. Никаких военных объектов, естественно, на пляже не было. Никаких ошибок в навигации, если они будут кому-то рассказывать, что действовали "криворукие украинцы". Не было там "криворуких украинцев". Корректировка полетов таких ракет проводится только специалистами высокого класса", – отметил Алексей Леонков.
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
SCALP
Проекты
БПЛА
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