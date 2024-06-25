Boeing предлагает легкие ударные вертолеты AH-6i "Литтл Берд" ВС Финляндии

ЦАМТО, 24 июня. Компания Boeing рассматривает Финляндию как потенциального заказчика легкого ударного вертолета AH-6i "Литтл Берд", который может заменить устаревшие вертолеты MD-500 компании MD Helicopters.

Как сообщил 20 июня в беседе с Jane's Defence Weekly директор по международным продажам компании Терри Джеймисон, скандинавское государство является хорошей кандидатурой на продажу платформы, основанной на том же планере Hughes Model 369, что и MD-500.

Согласно заявлению Т.Джеймисона, он видит потенциал в продвижении вертолета в Финляндии. Учитывая обострение ситуации в Европе, расширение возможностей борьбы с танками должно стать основным приоритетом для любого члена НАТО, а AH-6i интегрирован с противотанковыми ракетами "Хеллфайр".

На вооружении ВС Финляндии имеется семь вертолетов MD-500D, которые эксплуатируются с 1983 года, и пять вертолетов MD-500E, поставленных с 1999 года. Эти устаревшие планеры подлежат замене.

Представленный на рынке в 2013 году AH-6i имеет много общих характеристик с вертолетами серии MD-500, в том числе компактные размеры (диаметр несущего винта составляет всего 8,33 м, а длина от носа до хвоста – около 9,95 м).