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Техкульт

В Белоруссии создан комплекс, предназначенный для уничтожения БПЛА

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В Белоруссии создан лазерный комплекс

Белорусскими специалистам из компании «Лэмт» создан передовой мобильный комплекс с лазерной установкой, который предназначен для активной борьбы с беспилотниками. Используемые комплектующие и материалы — российские, белорусские и китайские.

Прототип комплекса с трехкиловаттным лазером, смонтированный на компактном грузовике (хотя размещать его можно и на гусеничном шасси и устанавливать на объектах стационарно), уже испытали и продемонстрировали партнерам, а на рынке он должен появиться в следующем году. Противодроновая система, оснащенная локатором, может оперативно обнаруживать цель и наводить на нее оптику, после чего оператор дает команду на ее уничтожение. Пока комплекс работает на 270 градусов, но разработчики планируют довести этот показатель до 360 градусов. Стоит отметить, что комплекс создавался в виде инициативной разработки, которая была направлена на изучение того, как лазерное излучение воздействует на беспилотные летательные аппараты, отработку сопровождения высокоскоростных БПЛА, а также на проверку в работе применяемых материалов.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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